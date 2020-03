İhracatçılar Habur Sınır kapısındaki sorunlar için çözüm arıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, corona virüs nedeniyle iki yönlü kontrollü geçişin başlatılmasının ardından yavaşlayan ve adeta durma noktasına gelen tır geçişlerinin hızlandırılması ve sağlıklı akışın yeniden sağlanması için Ankara ve Habur Sınır Kapısında süren temaslar sonucu elde edilen veriler yarın Ankara'daki bir toplantıda; Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Mahsum Altunkaya'nın da katılımıyla gerçekleştirilecek.



Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, corona virüs nedeniyle alınan tedbirler sonucu iki yönlü kontrollü geçişlerin başlamasıyla yavaşlayan ve adeta durma noktasına gelen tır geçişlerinin normale dönmesi ve Irak'a ihracatın kesintiye uğramaması için olağanüstü bir çaba içerisine girdi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve gıda üretici ve ihracatçılarıyla GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri tartışıldı. Ardından özel bir uçakla dün gece Ankara'ya giden Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya; Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmeler yaparak sorunun çözümü için önerilerini dile getirdiler.



Heyet sorunları yerinde inceleyerek tespitlerde bulundu



Yapılan görüşmelerin ardından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve beraberindeki heyet; Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısına giderek incelemeler yaptı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığındaki heyet, bölgede bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği temsilcileri ve tır şoförleriyle görüşerek alınacak önlemlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Alanda yapılan incelemelerle ilgili bilgiler veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya; incelemelerin tamamlanmasının ardından 7 Mart Cumartesi günü Ankara'da Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılacağı bir toplantıda konunun masaya yatırılacağını ifade ettiler. Başkan Kileci ve Başkan Altunkaya konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede "Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'le birlikte gün gece Ankara'ya giderek konuyla ilgili gerek Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Gerekse Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile gerekli görüşmeleri yaparak ülke ekonomisi için adeta can damarı olarak gördüğümüz Habur Gümrük Kapısı'ndan tırların kontrollü geçişinin hızlandırılması için görüşmeler yaptık. Toplantıların ardından bugün Habur Gümrük Kapısı'na giderek burada Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş, Şırnak Valisi Sayın Ali Hamza Pehlivan ile birlikte incelemeler yaparak sorunun çözümüne yönelik önemli tespitlerde bulunduk. Mevcut uygulamalardan dolayı geçişler çok yavaş sağlanıyor. Gümrük kapısında geçişlerin sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilebilmesi için gerekli personel ve ekipman desteğini GAİB olarak bizler vereceğiz. Yarın Ankara'da Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ortak bir toplantı gerçekleştirerek, burada edindiğimiz izlenimleri ve sorunun acil bir şekilde çözülmesi için alınması gereken önlemleri görüşecek ve bir karara varacağız. Elbette insan sağlığı her şeyin üzerinde. Habur Gümrük Kapısı'ndan ihraç ürünlerimizin steril bir ortamda geçişini sağlamak, araçların dezenfekte işlemlerini hızlandırmak ve ihracattaki sürdürülebilirliği sağlamak için bizler üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştular.



Gözler Ankara'ya çevrildi



Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda kontrollü geçişlerden dolayı yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve Irak'a gerçekleştirilen ihracatın kesintiye uğramadan devamlılığının sağlanması için çalışmalar yürüten ve bugün Habur Sınır Kapısı'nda çeşitli incelemelerde bulunarak bir rapor hazırlayan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya; yarın İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'yla gerçekleştirilecek ortak toplantı için Şırnak'tan Ankara'ya hareket etti. Sınır kapısında ihtiyaç duyulan personel ve her türlü ekipman desteği GAİB tarafından verilecek. Sınırda bekleyişini sürdüren tır şoförleri ve ihracatçılar gözlerini Ankara'da gerçekleştirilecek toplantıya çevirdi. - GAZİANTEP