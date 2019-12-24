İhracatçılar hususi pasaport süresinin uzatılmasından memnun - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhracatçılar hususi pasaport süresinin uzatılmasından memnun - Son Dakika Ekonomi

İhracatçılar hususi pasaport süresinin uzatılmasından memnun

6 saat önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

İhracatçılar hususi pasaport süresinin uzatılmasından memnun, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların yurt dışına giriş ve çıkışlarının kolaylaşmasının önem taşıdığını vurguladı.

Pasaport süresinin uzatılmasının firmaların daha çok ihracat yapmasını sağlayacağını ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"Burada dikkat edilmesi gereken husus devletimizin ihracatçılara yani bizlere olan güveni ve desteği. Biz de ihracat ailesi olarak bu güveni boşa çıkarmamak adına var gücümüzle çalışmak, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ihracat pazarlarımızdaki payımızı artırmak zorundayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, hükümetimize ve TİM Başkanımız İsmail Gülle'ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz."

Uğur, hususi damgalı pasaport için ihracat limit miktarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle AKİB bünyesindeki 2 bin 900 firmanın bu haktan faydalanacağını belirtti.

Hayri Uğur, Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı
"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı

Son Dakika Haberleri
18:54 İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi
18:39 Ekici Peynir sıkıntılı ortamda yüzde 40 büyüdü - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:32 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
16:33 Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:01:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracatçılar hususi pasaport süresinin uzatılmasından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]