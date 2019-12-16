İhracatçılar için faiz indirimi - Son Dakika

İhracatçılar için faiz indirimi
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi. Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Eximbank, döviz kredilerinde 100 baz puan indirime gitti Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var Faiz indirimi altına olan talebi artırdı Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı