İhracatçılar için faiz indirimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhracatçılar için faiz indirimi - Son Dakika

İhracatçılar için faiz indirimi

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda olmak üzere 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi. Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gitti" dedi.

(İHA)

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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