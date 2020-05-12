İhracatçılar ilave gümrük vergisinden memnun

Çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak olması ihracatçılar tarafından olumlu karşılandı. Ortak görüş, bu kararın daha fazla yerli üretimin önünü açacağı yönünde birleşti.

Daha önce açıklandığı üzere, aralarında mücevherler, bazı elektronik ev eşyaları, zirai aletler ve makinelerin de bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB), Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve Armatür Derneği yaptığı yazılı açıklama ile konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlave gümrük vergisini olumlu karşılayan yerli üretim yapan sanayiciler ve ihracatçılar, karardan memnun olduklarını bildirdi.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin üretebildiği ürünlerin ayrıca ithal edilmesinin gümrük vergisi ile kısıtlanmasının sanayi ve ihracatçı açısından doğru bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı ham maddelere ek gümrük vergisi gelmişti, çeşitli ürün gruplarına da gelmiş olması yerinde bir karar oldu. Ocak ve pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörleri, metalden eşyalar, bakır örme halatlar, bakır teller, el aletleri, endüstriyel kilitler ve beyaz eşya özelinde halihazırda yerli üretim yapıp dünyanın dört bir yanına ihraç eden sanayimiz ve sektörlerimiz var. Bu karar, ihracatçımızın iç pazarda da güçlenmesine vesile olacaktır. İDDMİB olarak doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz."

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, alınan kararı yerli üreticinin fırsata çevirmesi gerektiğini aktardı.

Bugüne kadar ithal edilen ürünlerin bundan böyle yerli üretilebilmesi için bir fırsat doğduğunu belirten Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi:

"Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Şu an tüketimle ilgili azalan talepleri ürün çeşitliliğimizle artırmalıyız. Bize düşen görev daha fazla yerli üretim. Hırdavat sektörü özelinde bununla ilgili bir süredir çalışmalar yapıyorduk. Neleri, neden ithal ediyoruz? Bu konuyu ciddi manada masaya yatırmamız gerekiyor. Bunlar üzerinde yerli üretilebileceklerinin miktarını çıkarıp yerli üretimde atağa kalkmamız lazım."

"Karar, yerli üretimi ve ihracatı hedef belirlemiş sektörler için büyük bir fırsat niteliğinde"

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, kararın yerli üretimi ve ihracatı hedef belirlemiş sektörler için büyük bir fırsat niteliğinde olduğunu belirterek, "İki yıl sonrasında 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefleyen, yüzde 40 yerlilik oranını da aynı şekilde odak noktasına koyan sektörümüzün bu fırsatı çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Çin, virüs sonrasında dünyanın tek tedarikçisi olmayacak. Şimdi ve bundan sonrası için dünya pazarlarında daha fazla 'Made in Türkiye' dönemi başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise katma değeri yüksek ihracata atıfta bulunarak, şunları aktardı:

"Bazı ürün grupları için ilave gümrük vergisinin getirilmesi yerli üreticimiz açısından olumlu bir gelişme oldu. Daha fazla yerli üretim, daha fazla ihracat için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlave vergi getirilen ürünler ülkemizde dünya standartlarında üretilip dünya pazarlarına ihraç ediliyor.

Şimdi katma değeri yüksek ihracat zamanı. Bu karar, Ar-Ge'ye yatırım yapan ve odak noktasında yerli üretim ve ihracat olan sanayicimiz için kritik öneme sahip. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz."