İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticaretini sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticaretini sürdürmek istiyor - Son Dakika Ekonomi

İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticaretini sürdürmek istiyor

6 saat önce

Egeli ihracatçılar, Türkiye'nin 2019 yılında en fazla ihracat yaptığı ikinci, Ege Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar olan İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor.

İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticaretini sürdürmek istiyor, System.String[]

Egeli ihracatçılar, Türkiye'nin 2019 yılında en fazla ihracat yaptığı ikinci, Ege Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar olan İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakereleri yakından takip ediyor.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotanın da dahil olduğu serbest ticaret anlaşması ya da Türkiye'deki gibi Gümrük Birliği gerçekleştirilmesinin seçenekler arasında olduğunu, tarafların Türk ihracatçısına ilave gümrük vergisi doğurmayacak bir anlaşmaya varmalarını beklediklerini kaydetti.


Heyet 27 Şubat'ta Türkiye'de


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın son İzmir ziyaretinde hem İngiltere hem de AB ile Türkiye'nin mutabık kaldığını, İngiltere'den 27 Şubat'ta bir heyetin Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştığını hatırlatan Eskinazi, "İngiltere 10 milyar 748 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye'nin ikinci büyük ihraç pazarı. EİB'nin ihracatında ise; 831 milyon dolarlık tutarla üçüncü sırada. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gündeme getirdiği, AB ile Kanada arasında yapılan serbest ticaret anlaşması benzeri bir anlaşma. Türkiye'nin bu konuda bir anlaşma yapabilmesi için öncelikle İngiltere ile AB'nin anlaşması gerekiyor. İki taraf anlaştığında Türkiye ile İngiltere arasında ise Gümrük Birliği ilişkisinin yerini alacak Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye için büyük önem arz ediyor. Gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. İlişkimizi korumamız, aynı zamanda yeni sektörleri ekleyerek ekonomik bağlarımızı güçlendirmemiz lazım" diye konuştu. - İZMİR

Avrupa Birliği, İngiltere, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şartlı Eğitim Yardımı'ndan faydalanan öğrencilere 173 milyon lira ödeme yapıldı
İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı 'Robin Hood' şimdi de Çorum Sungurlu'da yardım elini uzattı

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 16:20:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracatçılar, İngiltere ile gümrük vergisiz ticaretini sürdürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]