İhracatçılar KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri 'Paydaş Buluşmaları' kapsamında sektör temsilcileriyle, Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya geldi.

Ziyarete, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yener ve Daire Başkanları katılırken, Birliklerimizi temsilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, KDV iadelerinin hızlanması gerektiğini böylece uluslararası alanda rekabetçiliğin korunabileceği görüşünde.

"Pandemi ve kurdaki dalgalanmalar ihracatçının öz sermayesini eritti. Biz döviz bazında ihracatımızı artırmaya çalışırken TL sermayelerimiz yarıya düştü. Merkez Bankası politikaları yüzünden krediler de azaldı. İhracatçılarımız zor bir pozisyondayken KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyoruz. Mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde KDV'lerimizi almak istiyoruz. Her sektörün kendine özgü dinamikleri var. Devreden KDV'lerimizde de sıkıntılar mevcut."

Şu anki konjonktürde krediye ulaşmanın zor olduğunu, teminat mektubunun da kredibiliteyi etkilediğini söyleyen Eskinazi, "İhracatçılarımızın elini rahatlatacak, finansman imkanlarına kolay erişimlerini sağlayacak, teminat mektubu ve kredi sorunlarını çözecek yeni formüllere ihtiyacımız var. 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu ihracatın gerçekleşmesi için rahatlatıcı önlemlerin devreye alınması gerekiyor.Toplantılarımızı, görüşmelerimizi artıracağız. Önceden 1 sene boyunca vergi iadelerini alamayanlar vardı. Her şey artık bir standarda oturdu ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız büyük bir mesafe kat etti, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ise Gelir Dairesi Başkanlığı'nın KDV'lerin iadesi konusunu gündeme aldığını, ciddi ölçekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

"Her sektörün kendine özgü mal alım ve satımları konusunda vergileri doğrudan analiz etmek için sektörel denetimler gerçekleştiriliyor. Tüm mükellefler denetimden geçer ve bütün statüler aynı haklardan yararlanıyor. Amacımız mükelleflerin stoklarındaki fiyat hareketlerini ve fiili envanteri görmek, vergi iadelerinde etkin bir değerlendirme yapmak, haksız vergi iadelerinin önüne geçilmesi, denetim kültürünü çoğaltmak."