İhracatçılar, kısıtlamaların sona ermesini bekliyor - Son Dakika

İhracatçılar, kısıtlamaların sona ermesini bekliyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin kendini çok güçlü bir şekilde konumlandırabileceğini, yeni normalin küresel pozisyonuna pozitif yansımalar getireceğini düşünüyoruz.

İhracatçılar, kısıtlamaların sona ermesini bekliyor, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin kendini çok güçlü bir şekilde konumlandırabileceğini, yeni normalin küresel pozisyonuna pozitif yansımalar getireceğini düşünüyoruz."

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında 2020'nin ilk çeyreğinde en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olduğunu belirtti.

Gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat kısıtlamalarının sonra ermesiyle Türk ihracatının yeniden atağa kalkacağını bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecini temassız ihracat, sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi atılımlarla başarıyla yöneten Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem üretim gücüyle dünyada önemli bir pazar alternatifi olacağı ifade ediliyor. Bu başta AB ülkeleri olmak üzere uluslararası arenada Türkiye ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması yönünde çok güçlü bir mesaj. Önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin kendini çok güçlü bir şekilde konumlandırabileceğini, yeni normalin küresel pozisyonuna pozitif yansımalar getireceğini düşünüyoruz."

Eskinazi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesinin gerektiğini belirterek, "İhracatımızın yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Kuzey Avrupa bölgesi başta olmak üzere çok daha fazla sayıda ülkeyle gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmaları Türkiye için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Ege İhracatçı Birlikleri, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılar, kısıtlamaların sona ermesini bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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