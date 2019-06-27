Son Dakika Haberleri: İhracatçılar kur riskini masaya yatırdı
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İhracatçılar kur riskini masaya yatırdı

36 dakika önce

TİM, TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panel Bursa'da gerçekleştirildi.

İhracatçılar kur riskini masaya yatırdı , System.String[]
TİM, TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panel Bursa'da gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:48 
İhracat, Bursa, Ekonomi
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