İhracatçılar kur riskini masaya yatırdı
36 dakika önce
TİM, TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panel Bursa'da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:48
TİM, TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat
Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panel Bursa
'da gerçekleştirildi.
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