İhracatçılar kuru incirin kalitesini arttırmak için seferber oldu - Son Dakika

İhracatçılar kuru incirin kalitesini arttırmak için seferber oldu

Türkiye'nin dünya lideri olduğu, cennet meyvesi olarak nitelendirilen, geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seferber oldu.

İhracatçılar kuru incirin kalitesini arttırmak için seferber oldu, System.String[]

Türkiye'nin dünya lideri olduğu, cennet meyvesi olarak nitelendirilen, geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seferber oldu.

Kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemek, kuru incirin kalitesinin arttırılması, hızlı ve sağlıklı kurutulması, sergi aşamasında yağmur yağması durumunda kuru incirlerin ıslanmasını önlemek amacıyla plastik kurutma tavası/kerevet yaptırarak üreticilere dağıttıkları bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılında 22 bin kerevet yaptırarak üreticilerle buluşturduklarını söyledi. Celep, "Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası yaptırdıkları biner kerevet ile projemize destek verdi. Kerevetlerin dağıtımını da Aydın ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ve destekleriyle belirlenen köylerde üreticilere ücretsiz dağıttık. Tarım ve Orman Bakanlığımıza da destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasat filesi ile kuru incirin toprakla bağlantısı kesilecek

Kuru incirde kalitenin artması için uzun yıllardır ekşilik böceği çekici yem tuzağı, ilek filesi, kurutma kereveti dağıttıklarını, 2020 yılında ise ilk kez hasat filesi dağıtımına başladıklarını söyleyen Celep, "Kuru incirlerin kalitesini arttırmak, hızlı kurumasını sağlamak ve yabancı madde bulaşıklığını en aza indirebilmek amacıyla hasat filesi kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. 2020 yılında bin adet hasat filesi yaptırarak üreticilere ücretsiz dağıttık. Hasat filesinin farklı bölgelerde kullanılması ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Aflatoksinli incirler 20 yıldır imha ediliyor

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2000 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı onayıyla Aflatoksinli Kuru İncirlerin İmha Projesi'ni başarıyla sürdürdüğünü anlatan Celep, süreci şöyle özetledi:

"İşletmelerde aflatoksin kontrollerinde ayıklanan incirler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayladığı tesislerde imha ediliyor. 20 yıldır her yıl ortalama 500 bin kilogram kuru inciri insan sağlığına zarar vermemesi için toplayıp imha ediyoruz. Öte yandan kuru incir sezonu boyunca bilgilendirme broşürleri, sosyal medya paylaşımları ve SMS'lerle üreticilere ulaşıyoruz. Bu çalışmalar için 2020 yılında 1 milyon 60 bin TL bütçe kullandık."

Kuru incir ihracatı 67 bin tonu aştı

Öte yandan Türkiye, 2019/20 sezonunun başladığı 26 Eylül 2019'dan 5 Eylül 2020 tarihine kadar 67 bin 46 ton kuru incir ihraç ederek 233 milyon 452 bin dolar döviz geliri elde etti. Kuru incir ihracatı bir önceki sezonun aynı dönenimde ise 57 bin 736 ton karşılığı 222 milyon 654 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktarda yüzde 16, değerde ise yüzde 5 artış kaydetti.

Almanya, 33,2 milyon dolarlık kuru incir talebiyle en fazla kuru incir ihraç edilen ülke olurken, Fransa 33,1 milyon dolarlık Türk inciri tercih etti. Listenin üçüncü basamağında ise 31,5 milyon dolarlık kuru incir ihracatıyla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. 2019-20 sezonunda Türkiye'nin kuru incir ihraç ettiği ülke sayısı 106 oldu. - İZMİR

Türkiye, Celep, Hasat, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılar kuru incirin kalitesini arttırmak için seferber oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu anlatıyor TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantı tamamlandı Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına geçen Mehmet Ekşi: Yüzyılın altyapısını kuracağız Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı         
15:14
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur         
15:07
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık         
14:52
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı         
12:53
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 19:20:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracatçılar kuru incirin kalitesini arttırmak için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei