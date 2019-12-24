İhracatçılar, yeşil pasaport süresinin uzatılmasından memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhracatçılar, yeşil pasaport süresinin uzatılmasından memnun - Son Dakika

İhracatçılar, yeşil pasaport süresinin uzatılmasından memnun

6 saat önce

İhracatçılar, firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportların süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasından memnun.

İhracatçılar, yeşil pasaport süresinin uzatılmasından memnun, System.String[]

İhracatçılar, firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportların süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasından memnun.


Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ihracatçı firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportların süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması hakkında açıklama yaptı.


AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, "Geçtiğimiz aylarda yeşil pasaportta alt limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilmesiyle AKİB bünyesindeki 2 bin 900 firmamız yeşil pasaport alma hakkı kazanmıştı. Dün TBMM'de kabul edilen kanun ile firmalarımıza tanınan hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılarak, firmalarımızdan pasaport alan kişilerdeki değişiklik sürecinde ise mahkeme kararı aranmaksızın değişiklik yapma hakkı tanındı. Bu son kararlar ihracatçılarımızın yurt dışına giriş çıkışlarını kolaylaştırarak daha çok ihracat yapmalarını sağlayacak. Burada dikkat edilmesi gereken husus devletimizin ihracatçılara yani bizlere olan güveni ve desteği. Biz de ihracat ailemiz olarak bu güveni boşa çıkarmamak adına var gücümüzle çalışmak, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ihracat pazarlarımızdaki payımızı artırmak zorundayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, hükümetimize ve TİM Başkanımız İsmail Gülle'ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Hayri Uğur, Akdeniz, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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