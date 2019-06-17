İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti
5 dakika önce
Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmayacak.
Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmayacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:08
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