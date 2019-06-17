Son Dakika Haberleri: İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti
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İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti

5 dakika önce

Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmayacak.

İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti, System.String[]
Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:08 
Ekonomi
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