İhracatçılara "kur-faiz riski yönetimi" eğitimi
10 dakika önce
Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.
Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:36
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