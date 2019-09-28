Son Dakika Haberleri: İhracatçılara "kur-faiz riski yönetimi" eğitimi
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İhracatçılara "kur-faiz riski yönetimi" eğitimi

10 dakika önce

Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.

İhracatçılara

Türk Eximbank, ihracatçıları kur ve faiz riskine karşı korumak için kullanabilecekleri enstrüman ve alabilecekleri hizmetler hakkında bilgilendirmek amacıyla ihracatın yoğun olduğu 10 ili kapsayan eğitim seferberliği başlattı.

Türk Eximbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:36 
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