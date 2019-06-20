Son Dakika Haberleri: “İhracatçılara savcılık kapısı görünebilir”
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“İhracatçılara savcılık kapısı görünebilir”

1 saat önce

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilip TL'ye çevrilmesi zorunluluğu uygulamasının birçok iş adamını Cumhuriyet Savcısı ile karşı karşıya getirebileceğini söyledi.

“İhracatçılara savcılık kapısı görünebilir”, System.String[]
BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilip TL'ye çevrilmesi zorunluluğu uygulamasının birçok iş adamını Cumhuriyet Savcısı ile karşı karşıya getirebileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:33 
tl, türkiye, ihracat, doğan yılmaz, Ekonomi
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