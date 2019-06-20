“İhracatçılara savcılık kapısı görünebilir”
1 saat önce
BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilip TL'ye çevrilmesi zorunluluğu uygulamasının birçok iş adamını Cumhuriyet Savcısı ile karşı karşıya getirebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:33
BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, ihracat bedellerinin Türkiye
'ye getirilip TL'ye çevrilmesi zorunluluğu uygulamasının birçok iş adamını Cumhuriyet Savcısı
ile karşı karşıya getirebileceğini söyledi.
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