Son Dakika Haberleri: İhracatçılara verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi
Son Dakika Ekonomi İhracatçılara verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi

İhracatçılara verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi

7 saat önce

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limitinin, daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacağını belirtti.

İhracatçılara verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi, System.String[]

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limitinin, daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacağını belirtti.

Hayri Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçı firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesini değerlendirdi.

Uğur, "1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limiti, daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacaktır. AKİB içerisinde bugüne kadar 2 bin 100 firmamız yeşil pasaporttan faydalanıyorken, bugün çıkan karar ile bu sayımız 2 bin 900'ü bulacak. Yeşil pasaport alan firma sayımızda da yüzde 40'lara varan bir artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin, yurt dışına gitmekte zorluk çeken özellikle KOBİ statüsündeki ihracatçıların daha etkin olmalarını sağlayacağını vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz için ciddi bir destek anlamı taşıyan bu uygulama, ihracat ailemize güç katarak yeni ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasına vesile olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz."

Hayri Uğur, Akdeniz, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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