İhracatçılara Verilen Yeşil Pasaportun Süresi Uzatılabilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İhracatçılara 2 yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İhracatçılara 2 yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul" dedi. Bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zorlukların üstesinden geliyoruz. Sahada güçlüyüz, sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. Bu kibir değil. Başkalarının bizi küçük görmesine müsaade etmeyiz. Milli davalarımız var. Kıbrıs başta olmak üzere sahip çıkıyoruz. Şehit ve ailelerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Devlet her zaman gazilerimizin yanında. Kıbrıs gazileri için madalyalarını dağıtacağız. Kutsal davalara sahip çıkmamız lazım. Her gün söylüyorum. Kudüs gibi kutsal davalarımıza sahip çıkmazsak hiçbir millet, ülke sahip çıkmaz. Bizden başka kimse sahip çıkmıyor demiyorum. Sayısı giderek azalıyor. Özellikle ABD ve İsrail korkusu yüzünden bazılarının geri adım attığını görüyoruz. Filistin'e ve Ürdün'e baskı yapanlar var. Bu bakımdan güçlü olacağız. 17 sene öncesine göre güçlüyüz, ekonomimiz daha iyi evet. Dışarıdan bir saldırı olduğunda ekonomimizin etkilenmeyecek kadar güçlü olması lazım. İstikrarlı bir ülkeyiz ama bunlar bizim için yeterli değil. Krizler artıyor ve çetrefilleşiyor. Sorunların bizi etkilememesi için daha güçlü olmamız lazım. Biz bu nedenle Cumhur İttifakı'yız. Cumhur İttifakı ile attığımız adımların faydasını görmeye başladık. Biz pazara kadar değil mezara kadar bu ittifakı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "12 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz var. Dünyanın her yerinde büyüyoruz. Neden açıyoruz? Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayrağımızı dalgalandıralım. Girişimcilik politikamız ile de yatırımlarımızı arttıralım. İş adamlarımıza yardımcı olalım. Her ülkenin 20-50 yıllık planları var. Enerji, ulaşım, ticaret, alt yapı, üst yapı, hızlı tren, gerekenleri biz yapalım. İlişkileri geliştirelim mi önemli kararlar alalım. Anlaşmalar yapalım. Ülkeler ile anlaşmalarımızın hukuki alt yapısını güçlendirelim. Aynı şekilde serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz ki engeller kalksın. Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu için görüşmelerimiz devam ediyor. Vizeleri kaldıralım ki seyahat önündeki engeller kalksın. Bursa'da gündeme geldi. İhracatçılara 2 yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz. Bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul. Aksi bir durum olsa zaten gerekeni yaparız. Dünyada nerede ekonomi yükseliyor, insanlar ağırlıklı nerede ticaret yapıyor. Bilim teknoloji ağı nasıl? Bütün bunları inceliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Suriye'deki savaşın bitmesi için insani konular, Fırat Kalkanı ile 320 bin Suriyeli döndü. Bakın en önemli aktör Türkiye. Habur kapısındaki meseleyi de çözüyoruz. Yeni bir kapı daha açacağız. Bölgemizde ve dünyada istikrar için çalışıyoruz. İnsani yardımlarda dünyada birinci sıraya çıktık" diye konuştu.



"BANDIRMA'DA 10 YIL BİR ŞEY YAPILMAMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Bakan Çavuşoğlu, Bandırma'yı iyi bildiğini söyleyerek, yerel seçim değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Bandırma'ya daha önce de gelmiştim. Dün akşam şöyle bir yoklama yaptım. Biraz da tarafsız gözle baktım. Herkes Cemal Öztaylan'dan bu yana hiçbir şey yapılmadı diyor. Seçim olduğu için söylemiyorum. Balıkesir potansiyeli yüksek bir ildir. Etrafındaki iller ile beraber buna Bursa'yı, Çanakkale'yi, Manisa'yı ekleyebilirsiniz. Hatta Trakya'yı, İstanbul'u da ekleyebiliriz. Bu illerimiz ülkemizin ekonomisi için önemli noktalardır. Balıkesir'in potansiyelini daha ileri nasıl götürürüz onu düşünmemiz lazım. Çanakkale Köprüsü ile büyük bir havzayı göz önünde tuttuğunuzda İstanbul'daki köprülerin yanı sıra Çanakkale Köprüsü, su üzerindeki en uzun asma köprüdür. Bağlantı yolları ile beraber bunlar gerçekleştiğinde Balıkesir'e etkisi ne olacak? Balıkesir bir sanayi şehridir. Sadece bor madenlerini işleyen bir sanayinden bahsetmiyorum. Özel sektörde büyük yatırımlar var. Balıkesir tarımda önemli bir şehirdir. Sadece zeytin ya da diğer tarım çeşitlerini söylemiyorum. Balıkçılıkta Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan bir yerdir. Turizmde Ayvalık, Edremit en az Antalya kadar popülerdir. Bu turizm sezonunu nasıl uzatabiliriz, bunu 12 ay olmasa bile 9 aya çıkarabilmek için neler yapılmalı, sağlık turizmi mi? Bugün geleceğin sektörlerinden birisi sağlık turizmidir. Bir şehirde üniversitenin katkısı çok büyüktür. Bandırma Üniversitesinin kurulmasına vesile olduk, bununla da gurur duyuyoruz. Bu üniversiteyi sağlık turizmine nasıl entegre ederiz. Üniversite şehirle bütünleşmelidir. Yurtlarla beraber gelen öğrenci sayısı da artar. Türkiye'nin stratejik olarak en önemli illerimizden olan Balıkesir'in potansiyeli var. Devlet ve özel sektör bir arada ve yerel yönetimin katkısı olmalı. Başkan Adayımız Yücel Bey'in sanayi master planını gördükten sonra bunu hayal edebiliyoruz. Bir belediye başkanının böyle bir vizyona sahip olması lazım. Büyükşehir ile beraber bu belediyelerin istihdam yapma gücü ve bütçesi de var. Bu kadar yetkiyi büyükşehirlere verirken gelirlerini de ona göre ayarladık. Devletin gönderdiği bütçesinin kriterleri var. Belediyeler bu bütçeleri projeye dönüştürüyor. Büyükşehir belediyelerinde şehrin kaynaklarını kullanarak katma değer sağlaması lazım" dedi.



"DEVLETİN GÖNDERDİĞİ PARALAR HİZMETE GİDİYOR, TERÖRİSTE GİTMİYOR"



Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı:



"Doğu ve güneydoğuda devletin verdiği paraları PKK'ya aktaran belediyeler oldu, kayyımlar atandı. Dün Ağrı'daydım. Valimiz 1,5 sene içinde projeler hayata geçirmiş. Tekstilkent projesi ile 9 bin kişi çalışacak hale gelmiş. PKK'nın konuşlandığı yerlerde herkes valimize teşekkür ediyor. Tunceli'ye gittim. İnsanlar gece bir buçuğa kadar sokakta geziyor artık. Devletin gönderdiği paralar hizmete gidiyor, teröriste gitmiyor. Eskişehir'e gittim, Kayseri olmak ister misiniz dedim, alkışladılar. Her ilin kendine özgü dinamikleri var. Bandırma'da on yıl bir şey yapılmaması kabul edilebilir bir şey mi? Şehre hizmet edecekleri seçmek lazım. Bandırma'da 10 yıl bir şey yapılmadıysa bu zihniyetin değişmesi lazım. Benim partimden de olsa değişmesi lazım. O yüzden Bandırma'da yeni bir sayfanın açılacağına inanıyorum. Büyükşehir ile ilçe belediyesinin çatışmasının bir anlamı var mı? Cumhurbaşkanımızın net talimatıdır. Biz hiçbir zaman belediye başkanları arasında ayrım yapmadık. Hangi belediyelerden hangi proje gelirse destekliyoruz. Ayrım yaparsan halkı cezalandırmış olursun. Senin oy vermene göre hizmet edersek biz nefsimize yenilmiş oluruz. Antalya'da da görüyoruz. Büyükşehir belediyesi bizden, Manavgat Belediyesi CHP'den, Alanya Belediyesi MHP'den. Manavgat Belediyesi çalışmadığı gibi büyükşehrin çalışmalarını da engelliyor. Büyükşehirlerin de Ankara ile uyumu önemli. 2009-2014 arasında CHP Antalya'da bir tane çivi çakmamıştır. Yok. Menderes Türel geldi, yarısını o yapıyor, yarısını karayolları yapıyor. Devlet budur. Yerel seçimler, genel seçimler kadar önemlidir. Her ne kadar cumhurbaşkanı seçmesek de, milletvekili seçmesek de istikrarın devamı için önemlidir."



