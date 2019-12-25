İhracatçılara yeşil pasaport süresi uzatıldı - Son Dakika

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ihracatçıların hususi pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla uzatıldığı müjdesini verdi.



Resmi Gazete'de yayımlanan 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ihracatçıların hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması üzerine değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ülke ihracatına önemli katkılar sunan ve her yıl dış ticaret fazlası veren İnegöl'ün bu müjdeyi büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.



İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Kısa süre önce ihracatçılar için yeşil pasaport alma limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmişti. Pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması yönündeki talepler bakanlığımız tarafından olumlu karşılandı ve bu konu da ihracatçıların yüzünü güldürecek bir şekilde sonuca ulaştı. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında ihracatçılara hususi pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığı müjdesini de içerisinde barındıran değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bu müjde, mobilya ve tekstil başta olmak üzere tarım, makine ve diğer birçok sektörde ihracat odaklı çalışan İnegöl'ümüzde büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Aldığımız bu müjdeler, sanayicilerimizin ve işadamlarımızın çalışmalarına heyecan katarak onları tetikliyor. İnegöl olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kendimizi geliştirerek ülkemiz ve şehrimiz için en iyisini hayata geçirebilmek anlamında çalışmalarımızı sürdürecek, tasarımlı ve katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirerek ihracat rakamlarımızı daha üst noktalara taşıyacağız. Şehrimiz sanayicileri bu noktada ciddi emek sarf ediyorlar. Biz de bu olumlu gelişmeler ışığında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA