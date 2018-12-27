Son Dakika Haberleri: "İhracatçılardan beklentim katma değeri arttırmaları"

"İhracatçılardan beklentim katma değeri arttırmaları"

31 dakika önce

Varank, "Sizlerden beklentim, mevcut potansiyelinizi daha da ileriye taşıyarak hem bölge hem de ülke ekonomisine sunduğunuz katma değeri çoğaltarak arttırmanız. Bunun için pazarlarınızı genişleterek yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeniz de önem taşıyor.

Varank, "Sizlerden beklentim, mevcut potansiyelinizi daha da ileriye taşıyarak hem bölge hem de ülke ekonomisine sunduğunuz katma değeri çoğaltarak arttırmanız. Bunun için pazarlarınızı genişleterek yeni müşteriler bulmanın yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerine yönelmeniz de önem taşıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:20 

Ekonomi
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