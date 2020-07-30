İhracatçılardan fındık taban fiyatına destek

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık taban fiyatlarına ilişkin, "Fiyat; üreticilerin sosyal refahını sağlamak açısından gayet iyi. Randımanı artırmayı da teşvik edecektir." dedi.

Gören, düzenlediği online basın toplantısında fındık üretiminde ve ihracatında yaşanan gelişmeleri değerlendirerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kilogram alış fiyatını 22,5 lira, levant kalite fındık için alım fiyatını 22 lira olarak açıkladığını anımsatan Gören, geçen yıl olduğu gibi bu sene da hasat dönemi öncesinde fiyatların açıklanmasının yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

Gören, açıklanan fındık taban fiyatlarına ilişkin, "Fiyat üreticilerin sosyal refahını sağlamak açısından gayet iyi. Randımanı artırmayı da teşvik edecektir. Hem siyaseten hem üreticinin bakışı açısından olgun ve eleştiriye maruz kalmayacak bir fiyat açıklandı." diye konuştu.

İhracatçıların ana gayesinin ürünün olabildiğince yüksek katma değerle, ülke yararına dış pazarlarda satmak olduğunu anlatan Gören, yıllardır ihracat camiasının üreticinin fiyatını düşük tutmaya çalıştığı şeklinde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını bildirdi.

Gören, ne kadar çok mal olursa ihracatçının o kadar yüksek dış satış yapacağını belirterek, verilen fiyatın üretici açısından da ihracatçı açısından da kabul edilebilir düzeyde ve dünya pazarlarında rekabet edilebilecek şekilde olduğunu anlattı.

- "İhracatçı da üreticinin daha fazla kazanmasını istiyor"

Ali Haydar Gören, üreticinin daha fazla kazanmasının ihracatçı için sorun olmadığına değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Üretici daha fazla kazansın, bahçesine yatırım yapsın, verimlilik artsın. Kısacası daha fazla üretelim daha fazla satalım. Bizim amacımız bu. İhracatçının dış pazarlarda rekabette en büyük endişesi belirsizlik. Anlık değişen politikalar ihracatının fiyat oluşturmasında büyük handikap. Bu nedenle üretimden ihracata kadar fındıkta bir devlet politikasının oluşmasını arzuluyoruz. Burada TMO'nun da konumu büyük önem taşıyor."

Gören, TMO'nun üreticiden aldığı ürünü gerek görüldüğü taktirde hangi şartlarda ve hangi fiyattan satacağını da önceden belirlemesi gerektiğini kaydederek, fiyat ve şartların belirlenmesinde kendilerinin bir müdahalesinin söz konusu olmadığını söyledi.

TMO'nun geçen yıl kilogramını 16,5 liradan aldığı ürünleri birkaç kez farklı fiyat belirleyerek 24 liralara varan rakamlarla satışa çıkardığını ve bu ürünlerin talep gördüğünü anlatan Gören, burada üreticinin değil de TMO'nun kazançlı çıktığı konusunda eleştiri getirdi.

Fiyatın rekabetçi olmasının öneminden bahseden Gören, uzun vadeli, sürdürülebilir ve başarılı bir fındık politikası için bunun gerekli olduğunu bildirdi.

- "Rekoltede beklentimiz 665 bin tona yakın"

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Gören, geçen yıl Türkiye'de üretim artarken rakip ülkelerde azaldığını anımsatarak, "800 bin ton civarındaki rekolte ve 60-70 bin tonluk önceki seneden devreden ürünü iyi değerlendirdik ve ihracat rakamlarımız rekor sevilerde arttı. Ancak bu yıl ibre tersine döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı için açıkladığı 665 bin tonluk rekolte bizim tahminlerimize de yakın. Ayrıca TMO'nun elinde de hiç ürün kalmadı. Bu yıl ihracat miktarında hedefimize ulaşamayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gören, 2019'u 2 milyar 32 milyon dolar ihracatla kapatan sektörün bu yılın 7 aylık döneminde 1 milyar 99 milyon dolara ulaştığını belirterek, İFMİB'in 2019'da 825 milyon dolar olan ihracatının 7 aylık süreçte 385 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

- "Küresel salgın sürecinde fındık ihracatımız yüzde 25 arttı"

Ali Haydar Gören, küresel salgın döneminde en çok ihracatı yapılan ürünlerin başında fındık ve mamullerinin geldiğini kaydederek, "Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığı dönemden itibaren fındık ve mamulleri ihracatımızda olumsuz bir gelişme yaşanmamış ve en çok ihracatı yapılan kalemlerinden biri olmuştur." dedi.

Gören, "Güncel verilere göre 1 Ocak-26 Temmuz arasında fındık ve mamulleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,1 milyar dolara yaklaştı ve 158 bin ton olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Sezonsal fındık ihracatına değinen gören, 1 Eylül itibarıyla sona erecek fındık sezonunda ihracatın miktar açısından 345 bin tonla rekor kıracağını ancak döviz girdisi konusunda 2,3 milyar dolar civarında kalınacağını anlattı.

Gören, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle miktarda yaşanan rekorun gelirde yaşanamayacağını bildirdi.

- "Türkiye'nin dünya fındık ticaretinde güç kaybetmesini önlemeliyiz"

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Gören, üretim ve ihracatta dünya fındık sektörünün lideri olan Türkiye'nin her geçen yıl pazar payının düştüğüne dikkati çekti.

Türkiye'nin dünya fındık ticaretindeki payının yüzde 86'lardan yüzde 65-70'lere kadar gerilediğini dile getiren Gören, rakip ülke sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı.

Gören, ABD, İtalya ve Gürcistan'ın ciddi politikalar oluşturarak üretimlerini sürekli artırdığını, dekar başına verimlilik oranlarında Türkiye'yi geçtiklerini belirterek, "Bizde dekar başına ortalama verim 84 kilogram seviyesinde iken ABD'de bu rakam 236 kilogram, İtalya'da 153 kilogram, piyasaya yeni giren Gürcistan'da 180 kilogram, Azerbaycan'da ise 121 kilogram seviyesinde. Bu böyle devam ettiği takdirde ülkemiz etkisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Verimliliği artırarak Türkiye'nin dünya fındık ticaretinde güç kaybetmesini önlemeliyiz." ifadelerini kullandı.