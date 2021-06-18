Üye Girişi
İhracatçılardan fındık ticaretinde "çocuk iş gücü" ve "karbon ayak izi" uyarısı - Son Dakika

İhracatçılardan fındık ticaretinde "çocuk iş gücü" ve "karbon ayak izi" uyarısı

18.06.2021 16:12
İhracatçılardan fındık ticaretinde

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (İFMİB) fındık ticaretini olumsuz yönde etkileyebilecek "çocuk iş gücü" ve "karbon ayak izi" konularında çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (İFMİB) fındık ticaretini olumsuz yönde etkileyebilecek "çocuk iş gücü" ve "karbon ayak izi" konularında çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç ile İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören adına yapılan ortak yazılı açıklamada, fındığın her yıl bu aylarda başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere tüm ülke gündeminde önemli bir yer işgal ettiği kaydedildi.

Bu yıl da rekoltenin miktarı ile fındık fiyatlarının ne olacağı konularının basında yer almaya başladığına işaret edilen açıklamada, "Halbuki madalyonun öbür yüzünde öyle gelişmeler yaşanmaktadır ki gerekli tedbirler alınmadığı takdirde gelecek yıllarda rekolte ve fiyat tartışması yapmaya mahal bile kalmayacaktır, çünkü tabiri caiz ise 'atı alan Üsküdar'ı geçmiş' olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İtalya'nın 160 bin ton, ABD'nin 72 bin ton ve henüz yeni sayılacak üretici ülkelerden Şili'nin 60 bin ton üretim miktarına ulaşmış olmasına dikkati çekilerek, söz konusu üretim artışının giderek daha da fazlalaşacağından endişe duyulduğu, dolayısıyla tüm paydaşların fındıkla ilgili konularda ufku dar tutmaması gerektiği aktarıldı.

Bu çerçevede Türkiye'de sadece rekolte ve fiyat üzerinde enerji harcanarak, fındık için tehlike arz edebilecek konuların ıskalanmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, birisi 'çocuk iş gücü', diğeri ise "karbon ayak izi" olmak üzere ticareti etkileyecek iki büyük soruna vurgu yapıldı.

Açıklamada, en büyük ihraç pazarı olan Avrupa Birliği'nin bu konuları içeren yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu belirtildi.

Son zamanlarda AB parlamentosu tarafından insan hakları, çevre ve iyi yönetim kurallarına aykırı davranan firmalara yönelik olarak bir yasama girişimi başlatıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin AB dışındaki firmaları da etkileyebileceği, diğer hususların yanı sıra çocuk işçilik gibi insan hakları ihlalleri ile bağlantısı bulunan ürünlerin ithalatının yasaklanması ve çeşitli müeyyideler uygulanması gibi hususları da kapsadığının bilindiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, Almanya'da da 'Arz Zincirinde Ortak Özen Yükümlülüğü Yasası' isimli benzer bir yasa, 2023 yılı başında yürürlüğe girmek üzere 11 Haziran 2021 tarihinde onaylanmış olup, her ne kadar Almanya'da yerleşik firmaları kapsamakta olsa da, Alman şirketlerin hammadde tedarik ettiği şirketlerin de söz konusu yasal düzenlemeye uyum sağlamalarının önem arz edeceği izahtan varestedir. Türkiye'deki fındık bahçelerinde çocuk işgücü kullanıldığına dair asılsız itham ve iddiaların geçtiğimiz yıllarda Avrupa basınında sık sık yer aldığı ve bu iddiaların neredeyse her hasat döneminde tekrar gündeme getirildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, her ne kadar olmasa da, ülkemizde çocuk işgücü kullanıldığına yönelik propagandalara neden olabilecek davranışlardan kaçınılması ve önleyici tedbirlerin alınması için çalışmalara başlanmalıdır."

Avrupa Birliği'nin 2050 yılı itibarıyla sıfır karbon salımına sahip bir kıta olma yönündeki hedefi çerçevesinde, iklim değişikliğinin gelecek yıllarda Birliğin sanayi ve ticaret politikaları da dahil tüm politikalarına nüfuz etmesini öngören "Avrupa Yeşil Mutabakatı"nın açıklandığı anımsatılan açıklamada, "Yeşil Mutabakat bağlamında, AB tarafından karbon azaltım mekanizmalarında kullanılan maliyetin, bu maliyete yeterince katlanmak istemeyen ülkelerden ihraç edilecek ürünlere yansıtılması şeklinde özetlenebilecek bir vergi mekanizmasının uygulamaya alınması planlanmaktadır. Ürünlerde tespit edilecek karbon ayak izine göre vergi uygulamasına ilişkin 'Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin 2021 yılında AB ilgili makamlarına sunulması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu bağlamda, fındık ihracatının yüzde 75'inin AB ülkelerine yapıldığı göz önüne alınarak, fındık üretiminde karbon ayak izinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ivedilikle başlanmasına ve bu yeni verginin fındık ihracatımıza olası etkilerinin de iyi analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Karadeniz, Türkiye, Karbon, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılardan fındık ticaretinde 'çocuk iş gücü' ve 'karbon ayak izi' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti 17:44 PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı 17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş 15:09 Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş

Son Dakika Haberleri
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı         
17:47
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:39
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı Bakan Koca'dan güzel haber: Sayı 40 milyon doza ulaştı, 18 yaş üstü nüfusun %50'si aşılandı         
17:05
Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi         
16:20
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracatçılardan fındık ticaretinde "çocuk iş gücü" ve "karbon ayak izi" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement