İhracatçılardan fındık üreticilerine "erken hasattan kaçının" uyarısı - Son Dakika

İhracatçılardan fındık üreticilerine "erken hasattan kaçının" uyarısı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındık üreticilerine erken hasattan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, fındık üreticilerine erken hasattan kaçınmaları uyarısında bulundu.

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Sevinç, AA muhabirine, fındık hasat dönemine kısa süre kaldığını, bölgede üreticilerin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Fındık hasadının başlama günlerinin hava şartlarına bağlı olarak bölge ve rakımlara göre değişkenlik gösterebileceğine dikkati çeken Sevinç, üreticilerin ilgili kurumların açıklayacağı hasat tarihlerine uymalarını istedi.

Sevinç, fındığın Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunun altını çizerek, böylesine önemli bir ürünün hasat süreci, kurutulması ve depolamasına oldukça dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Üreticilerin özellikle erken hasattan kaçınmalarını isteyen Sevinç, "Erken hasat fındığın randımanını düşürür, kaliteyi bozar hem de ürünün raf ömrünü ve dayanıklılığını azaltır. Üreticilerimiz bahçelerindeki çotanaklar yeterli olgunluğa ulaşmadan lütfen hasat yapmasın." dedi.

"TMO'nun regülasyon yapmasını olumlu buluyoruz"

Sevinç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Toprak Mahsulleri Ofisinin bu sene de fındık alımı yapacak" açıklamasına değinerek, şöyle konuştu:

"Her ne kadar serbest piyasa ekonomisine inanıyorsak da artık TMO'nun fındık sektöründe bir regülasyon kurumu olarak bulunması bir realitedir. Bu nedenle TMO'nun yeniden alım yapacak olmasını ve fiyatların düşmesini engelleyecek şekilde regülasyon yapmasını olumlu buluyoruz."

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılardan fındık üreticilerine 'erken hasattan kaçının' uyarısı - Son Dakika Ekonomi
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