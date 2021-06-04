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İhracatçılardan Latin Amerika'ya sanal çıkarma - Son Dakika

İhracatçılardan Latin Amerika'ya sanal çıkarma

04.06.2021 10:51
İhracatçılardan Latin Amerika'ya sanal çıkarma, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Latin Amerika ile devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19'un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Latin Amerika ile devam etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), Latin Amerika'ya (Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay) yönelik katılımcı firmalara yeni işbirlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak Sanal Ticaret Heyeti programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla gerçekleşen programın açılışına; TİM Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı Dış Temsilicikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Mehmet Tan, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz ve Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu katıldı.

"6 kıtada, 61 ülkeye sanal çıkarma"

Programın açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, pandeminin başından bugüne kadar TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 6 kıtada, 61 ülkede, 76 Sanal Ticaret Heyeti organizasyonuna imza attıklarına vurgu yaptı. Yalnızca Sanal Ticaret Heyetlerinde değil, Sanal Fuarlar ve Sanal Alım Heyetlerinde de öncü olduklarını dile getiren Gülle, "Ticaret diplomasisinin sahadaki neferleri olarak, 10 ülkeden yabancı perakende firmalarının katılımıyla 13 özel nitelikli alım heyeti düzenledik. 5400'ün üzerinde yabancı firmanın iştirakiyle 11 sanal fuar düzenledik. Her ne kadar dünyada aşılama faaliyetleri artmış ve normale dönüş süreçleri hızlanmış olsa da, dijital ortamdaki faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürmek niyetindeyiz. İnanıyorum ki, tüm bu faaliyetler ülkemizi, 2021 yılında erişmek ve aşmak istediğimiz, 184 milyar dolar ihracat hedefine hatta 200 milyar dolar seviyelerine ulaştıracaktır" dedi.

"Bölgenin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 2"

Bölgeye yıllık ihracatın 3 milyar doları aştığına dikkat çeken Gülle, şunları söyledi: Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bölgeye ihracatımızın, toplam ihracatımızdaki payı ise yaklaşık yüzde 2 seviyesinde. 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip Latin Amerika bölgesinde, çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. İhracat ailesinin saha neferleri olarak, heyetlerimizde Güney Amerika'ya öncelik veriyoruz. TİM Kadın Konseyimiz ile Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika'ya, kadın ihracatçılarımıza yönelik geçtiğimiz yıl bir Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Heyetimize 26'sı yerli, 83'ü yabancı 109 firma katılım sağladı. Bu firmalar arasında, 188 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Latin Amerika'ya düzenlediğimiz heyetimize de yoğun katılımın gerçekleşmesi, sektörlerimizde bölgeye yönelik yoğun bir ilgi olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Şili'ye 280 milyon dolarlık ihracat"

Heyet kapsamında yer alan ülkelere yönelik gerçekleşen ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgiler veren Gülle, "2020 yılında ihracatımızın Şili'ye 280 milyon dolar, Arjantin'e 154 milyon dolar, Uruguay ve Paraguay'a 52 milyon dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bölgeselleşme eğilimiyle ile birlikte yakından tedarik eğilimi güçlenmekte; bu da yatırımları bölgesel ticaret alanları içine çekmektedir. Bu ticaret alanlarının başında Güney Amerika Ortak Pazarı, diğer adıyla Mercosur geliyor.Arjantin, Uruguay ve Paraguay, Mercosur'un üyesiyken, Şili ortak ülkeler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Mercosur ülkeleri, Türkiye'den 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi"

5 ülkeden oluşan Mercosur'un 2019 yılında en çok ithalatı 49,3 milyar dolar ile Çin'den yaptığını aktaran Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu ülkeden yapılan tedarik, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 19,5'ini oluşturdu. 41,2 milyar dolar ithalatla ikinci sırada bulunan ABD'yi, 21,9 milyar dolar ile Brezilya takip etti. Mercosur ülkeleri, ülkemizden 2019 yılında yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye'nin tedarikteki payı ise yaklaşık yüzde 0,4 oldu. İnanıyorum ki, bu heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirlerinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır". - İSTANBUL

İhracatçılardan Latin Amerika'ya sanal çıkarma
İhracatçılardan Latin Amerika'ya sanal çıkarma

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılardan Latin Amerika'ya sanal çıkarma - Son Dakika Ekonomi


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