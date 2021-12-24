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İhracatçılardan 'söylem' uyarısı - Son Dakika

İhracatçılardan 'söylem' uyarısı

24.12.2021 12:07
İhracatçılardan 'söylem' uyarısı

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ekonomik gelişmelerden endişe eden yabancıların yeni yılda siparişlerini azaltabileceğini söyleyerek, ekonomiyle ilgili söylemlere dikkat edilmesini istedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin (İGC) Karataş'taki lokalinde İGC Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi hem yeni yönetimi tebrik etti hem de ekonomik gelişmelere değindi. Bu yıl ihracat rekoru kıracaklarını fakat yeni yıldan itibaren sıkıntıların baş gösterebileceğini açıklayan Eskinazi, ekonomideki kuralların standartların dışına çıkmaması gerektiğini kaydetti.

'ÖNCE HUKUK VE GÜVEN'

Ticarette en önemli unsurun işbirliği yapılan ülkelerdeki hukuk ve güven ortamı olduğunun altını çizen Eskinazi, yabancıların iş gücü ve girdi maliyetlerinin yanı sıra o ülkede kalıcı olmanın da peşinde koştuğunu kaydetti. Yabancı yatırımların çok büyük oranda döviz girdisi sağladığını vurgulayan Eskinazi, "Temeli sağlam, kuralları belirlenmiş bir ekonomi politikası ile yatırımcı sayısı artar. Buna karşın yeni bir ekonomi modellerinin deneneceği yönündeki söylemler yatırımcıları korkutup, vazgeçirir. Çünkü yatırımcı risk almayı sevmez. Hele ki, ekonomiden sorumlu isimlerin yapacağı açıklamalarda söylemlerine çok daha fazla dikkat etmesi gerekir aksi takdirde yatırımcıyı da sipariş verecek müşteriyi de tedirgin edersiniz" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA ÜLKELERE KAYIYOR'

İhracatçıların yılbaşından sonrasına odaklandığını fakat yabancı müşterilerin siparişlerin teminikonusunda endişe yaşadığının altını çizen Eskinazi, "Ocak ayından sonra ihracatçılarımıza verilecek yeni siparişlerin azalma ihtimaliyle sorunlarımız da artabilir. Ne yazık ki, yurt dışındaki alıcılarda 'siparişimi zamanında ve eksiksiz alabilir miyim?' tedirginliği var" dedi. Yabancıların kendilerine her zaman daha güvenli ortamlar aradığını da sözlerine ekleyen Jak Eskinazi, "Bazı müşterilerimiz ise verdikleri siparişleri hiç alamayacaklarını ve zor durumda kalabileceklerini düşünüyor. Bizler de bu konuda bir sıkıntı yaşamayacakları konusunda kendilerine telkinde bulunuyoruz. Ama buna karşın kimi firmalar siparişlerini bize değil, daha pahalı olmasına karşın başka ülkelere kaydırmaya başladı" diye konuştu.

'ARGÜMAN GELİŞTİRMELİ'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı ve 9 Eylül Gazetesi İmtiyaz Sahibi Dilek Gappi ise mevcut olumsuz durumun özellikle gençleri sıkıntıya soktuğunu; ülkede gelecek göremeyen bir çok parlak beynin Türkiye'yi terk ettiğini aktardı. Basının geldiği noktaya dikkat çeken Gappi, artık medyanın kendi argümanlarını geliştirmesinin şart olduğunu kaydetti. Habere yapılan baskıların, topluma yapılmış olduğunun altını çizen Dilek Gappi, gerçeğin çarpıtılarak algı yaratılmaya çalışılması gibi faaliyetlerin gazetecilik olarak değerlendirilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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