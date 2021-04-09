İhracatçıları 2021 yılında ihracatta rekor kırmayı hedefliyor - Son Dakika

İhracatçıları 2021 yılında ihracatta rekor kırmayı hedefliyor

09.04.2021 09:15
İhracatçıları 2021 yılında ihracatta rekor kırmayı hedefliyor, System.String[]

Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği, 2020 yılında yaptığı 1 milyar 40 milyon dolarlık 54 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına en büyük katkıyı sağlayan ihracatın yıldızı 40 firmayı ödüllendirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" ve2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu bir arada gerçekleştirildi.

İzmir Kaya Termal Oteli'nde düzenlenen genel kurulda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemiye rağmen 2020 yılında ihracat rekoru kırdıklarını belirterek, "Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat barajını aştık. 1 milyar 40 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Bu ihracata 587 milyon dolar katkı sağlayan 40 üyemizi ödüllendiriyoruz. Bu rekorda katkısı bulunan tüm üyelerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

2021 yılında da ihracat rekoru kıracağız

"Ben değil biz olacağız, her zaman diri olacağız", "Birlikte çalışarak, ihracatımızı arttıracağız" "Tüm ilgili kişi-kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak akıl üreteceğiz" sözleri doğrultusunda çalıştıklarını ve bundan sonrada aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Uçak, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Yaşanan sorunlar diyalog ile çözüldü, devam eden sıkıntılar çözülmeye çalışılıyor. Çok zorlu geçen 2020 yılını ve 2021'in ilk çeyreğini geride bıraktık. 2021 yılı ilk çeyreğinde ihracatımızı yüzde 11'lik artışla 213 milyon dolardan, 237 milyon dolara taşıdık. 2021 yılı sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tam."

Pandemi sebebiyle ihracatta yaşanan sıkıntıları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarıyla gerçekleştirilen diyalog sayesinde hızla atlattıklarını anlatan Uçak, pandemi döneminde çözüme kavuşturdukları sorunları şöyle özetledi; "Salgının hemen başında sirke imalatçılarının; Hammadde olarak kullandıkları ve ülkemizdeki şeker fabrikaları tarafından tahsis edilen alkolde yaşanan sıkıntı ile ilgili büyük uğraş verdik. Konserve üretiminde kullanılan sirke üretimine öncelik verilmesini sağladık. Yaptığımız görüşmelerle Rusya'ya domates ihracat kotası 250 bin tona yükseldi ama hala yeterli değil. Aldığımız habere göre kotanın 300 bin tona çıkarılmasını Rusya Tarım Bakanlığı istiyor. Kuru domatesimizin Avrupa Birliği'ne ihracatında uygulanan kotanın arttırılması için yoğun çaba gösteriyoruz, umuyorum önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler kaydedebiliriz. Rusya'ya domates ve biber ihracatında yaşanan analiz sorununun çözümü için uğraş gösterdik ve sorunu çözmeyi başardık. Bu başarıya katkı sağlayan Sayın Bakanlarımıza, TİM Başkanımıza ve Bürokratlarımıza sektörümüz adına teşekkür ediyoruz."

Yaş meyve sebze ihracatçılarının devam eden çok önemli sorunları olduğuna da temas eden Uçak, sektörün güncel sorunlarını; Suudi Arabistan'a ihracat yapılamaması, Çin'e kiraz ihracatının yasaklanması, Rusya'nın domates ihracatına kota uygulaması ve ihracat için boş konteyner bulamamak şeklinde özetledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin devam eden projeleri hakkında da bilgi veren Uçak, "Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleriyle ilgili 2 ayrı URGE projemizin tüm onayları alındı. Proje çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bu aydan itibaren, üyelerimiz için son derece önemli olan 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesine başlıyoruz. Bu proje ile sanayilik ve taze sofralık biber, çilek, asma yaprağı, üzüm, sanayilik ve taze sofralık domates, hıyar, mandalina, nar, kiraz gibi ürünlerde kalıntı problemini üretim aşamasında tespit etmek amacıyla sezon başlarında 600'ün üzerinde numune alarak bölgenin haritasını çıkaracağız. Sonuçlara göre gerekli önlemleri almak için çalışacağız" diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılı bütçesi 10 milyon TL şeklinde belirlenirken, 2021 yılı iş programı da benimsendi.

Genel Kurulun sonunda 2020 yılında taze meyve sebze, meyve sebze mamulleri sektörlerinde en fazla ihracat yapan ilk 15'er firmaya, en fazla ülkeye ihracat yapan 7 firmaya ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ne 2020 yılında üye olan ve en fazla ihracat yapan ilk 3 firmaya ödülleri verildi.

Türkmenoğlu ve Seyyar'a özel ödül

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 1995-97 ve 1999-2014 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Mustafa Türkmenoğlu ve 2014-2018 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Rıza Seyyar'a da Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak tarafından özel ödül verildi.

İhracatçıları 2021 yılında ihracatta rekor kırmayı hedefliyor

İhracat, Rusya, Uçak, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İhracatçıları 2021 yılında ihracatta rekor kırmayı hedefliyor - Son Dakika


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