İhracatçıların hedefi Balkan ülkeleri - Son Dakika

İhracatçıların hedefi Balkan ülkeleri

Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Birimi tarafından organize edilen ve ihracatçıları Balkan ülkeleri ticaret müşavirlerimizle bir araya getirmeye planlayan en "Hedef Pazar Balkanlar" webinar serisi Bosna-Hersek ile başladı.

Gaziantep Ticaret Odası Dış Ticaret İstihbarat Birimi tarafından organize edilen ve ihracatçıları Balkan ülkeleri ticaret müşavirlerimizle bir araya getirmeye planlayan en "Hedef Pazar Balkanlar" webinar serisi Bosna-Hersek ile başladı.

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Gaziantep'in Bosna-Hersek ile olan ticari ilişkileri, potansiyel sektörler ve yeni fırsatların irdelendiği ilk webinarda konuşmacı Saraybosna Ticaret Müşaviri Kadriye Sevgin Güngör oldu.Bosna-Hersek'in ekonomik durumu, ticari altyapısı, Avrupa ülkeleriyle olan ilişkileri ve sunduğu fırsatlara ilişkin sunum gerçekleştiren ve değerlendirmelerde bulunan Saraybosna Ticaret Müşaviri Kadriye Sevgin Güngör, webinar katılımcılarının da sorularını cevapladı. Bosna-Hersek'in Gaziantepli firmalar için Avrupa'ya açılan kapı ve üs olabileceğini ifade eden Güngör, "Bilindiği üzere Bosna-Hersek AB'ye üyelik sürecinde Bu da bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla da oldukça avantajlı ve üs olma özelliğine sahip. Doğal kaynaklarının zenginliği, serbest ticaret antlaşmaları ağı, nitelikli ve diğer Avrupa ülkelerine göre ucuz iş gücü gibi fırsatları var. Tekstil, inşaat, gıda, paket ve ambalaj gibi sektörler potansiyel vadediyor. Gaziantep'te bu sektörlerde güçlü bir şehir Rakamlara baktığımızda da Gaziantep'in Bosna-Hersek'e en fazla ihraç ettiği ürün tekstil sektöründen" dedi. Webinarın moderatörlüğünü üstlenen GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner de, Bosna-Hersek ile başlayan webinar serisinin Romanya ve Sırbistan ile devam edeceğini belirterek, "Bosna-Hersek ile olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek, Avrupa pazarında yeni hedefler belirlemek ve potansiyeli keşfedebilmek istiyoruz. Bosna-Hersek'te bizim için ne gibi fırsatlar var. Ne satabiliriz. Ne alabiliriz. Ne gibi iş birlikleri oluşturabiliriz. Bu soruların cevaplarını değerlendireceğiz. Bu webinar serisine başlayarak da balkan ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizde yeni bir perspektif oluşturmak istedik" şeklinde konuştu.


2 Temmuz'da Romanya, 7 Temmuz'da da Sırbistan


Webinarda GTO Dış Ticaret İstihbarat Biriminin sunduğu hizmetlere de değinen Genel Sekreter Baran Uçaner, Avrupa Birliği projesi olarak başlayan çalışmanın bugün itibariyle GTO bünyesinde sürekli hizmet verecek kalıcı bir birim haline geldiğini söyledi. Uçaner, "Özetle, ihracat veya ithalat düşünen üyelerimize hedef pazarlar, ithalatçı-distribütör firma bilgileri, devlet destekleri, ihaleler vb. konularda en güncel bilgileri verip kısa zamanda nokta atışı ihracat yapmalarını sağlıyoruz. Uzmanlarımıza ulaşmak, bizlerden destek almak isteyen tüm üyelerimiz www.gtoticariistihbarat.org adresimizi ziyaret edebilir." şeklinde konuştu.


2 Temmuz'da Bükreş/Romanya Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, 7 Temmuz'da da Belgrad/Sırbistan Ticaret Müşaviri Gülçinay Mumcu ile bir araya geleceklerini belirten Uçaner, bu ülkelerle olan ticari ilişkileri ve potansiyel iş birliklerini enine boyuna masaya yatıracaklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Saraybosna, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçıların hedefi Balkan ülkeleri - Son Dakika Ekonomi

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