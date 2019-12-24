İhracatçıların hususi damgalı pasaport süresinin uzatılması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhracatçıların hususi damgalı pasaport süresinin uzatılması - Son Dakika Ekonomi

İhracatçıların hususi damgalı pasaport süresinin uzatılması

6 saat önce

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracatçıların hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına ilişkin, "İhracatçılarımızın yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresi...

İhracatçıların hususi damgalı pasaport süresinin uzatılması, System.String[]

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracatçıların hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına ilişkin, "İhracatçılarımızın yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresi konusundaki beklediğimiz kararların yıl bitmeden yürürlüğe girmiş olması, ihracatçılarımız için adeta yeni yıl müjdesi oldu." ifadelerini kullandı.

Pelister yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Adil Pelister, ihracatçıların yurt dışına çıkışlarda yaşadığı sorunlardan biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresi konusundaki bekledikleri kararların yıl bitmeden yürürlüğe girmiş olmasının, ihracatçılar için adeta yeni yıl müjdesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İKMİB Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri, seçim vaatlerimizden biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması konusunda özel bir çaba içerisindeydik. Hükümetimiz nezdinde girişimlerde bulunduk, yönetimimizle beraber çalışma içinde olduk ve ihracatçılarımıza verdiğimiz sözleri takip ettik. 11 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile ihracatçılarımızın yeşil pasaport alabilmesi için gerekli olan limit 500 bin dolara indirilmişti. Bugün de TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunlar arasında ihracatçılarımıza verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması kararı da yer aldı. Böylece ihracatçımızın önündeki engellerden biri daha kalkmış oldu. İKMİB olarak, bu önemli değişiklikten dolayı ihracatçılarımız adına son derece memnunuz."

Bu kararın, yıl bitmeden yürürlüğe girmesi hususundaki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TİM Başkanı İsmail Gülle'ye ve tüm yetkililere ihracatçılara verdikleri yeni yıl müjdesi için teşekkürlerini ileten Pelister, İKMİB olarak sektörün gelişmesi için çalışmaya ve firmalara destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor
Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti İBB, OTOGARI'NIN İŞLETMESİNİ İHALE EDECEK İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
19:44 Başkan Çınar: "Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz" - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi
18:54 İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi
18:39 Ekici Peynir sıkıntılı ortamda yüzde 40 büyüdü - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 19:54:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracatçıların hususi damgalı pasaport süresinin uzatılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]