İhracatçının aşı talebi karşılık buldu - Son Dakika

Yeşil pasaport sahibi 10 binin üzerindeki ihracatçı aşılamada öncelikli gruba alındı. Eskinazi, taleplerinin kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Pandemi sonrasında aşılamada ilerleme kaydeden ülkelerin aşı pasaportu uygulaması başlattığına işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Jak Eskinazi, aşılamada yeşil pasaport sahibi ihracatçılara öncelik tanınmasının doğru bir adım olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin 2021 yılı için belirlediği 200 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediği bilgisini veren Eskinazi, "Dünya genelinde Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinin aşılamada çok yol kat etti. Bu ülkeler aşı pasaportunu hayata geçirdi. Aşılama oranlarının yükselmesiyle uluslararası ticarette hedeflerimize ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeşil pasaport sahibi ihracatçılara aşılamada öncelik sağlayan karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'a teşekkürlerini iletti.