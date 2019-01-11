İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek
54 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:05
Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz
Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor
Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi