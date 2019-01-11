Son Dakika Haberleri: İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek

İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek

54 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.

İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:05 

İhracat, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz Kayserispor, İstikbal Mobilya ile Anlaştı, Takımın Adı Değişiyor

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:59:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhracatçıya 2019'da 3.1 milyar TL destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]