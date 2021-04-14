İhracatçıya 3 milyon TL'ye varan finansman desteği - Son Dakika

İhracatçıya 3 milyon TL'ye varan finansman desteği

14.04.2021 13:08
İhracatçıya 3 milyon TL'ye varan finansman desteği, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İş Bankası arasında geçen yıl imzalanan, ihracatçılara avantajlı faiz oranları da dahil birçok fayda ile finansmana erişebilmelerine olanak sağlayan protokol, 2021 yılında da yapılan güncellemelerle devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İş Bankası arasında geçen yıl imzalanan, ihracatçılara avantajlı faiz oranları da dahil birçok fayda ile finansmana erişebilmelerine olanak sağlayan protokol, 2021 yılında da yapılan güncellemelerle devam ediyor.

TİM açıklamasına göre, protokol kapsamında Türkiye'nin itici gücü olan ihracatçı firmalara, uygun koşullu kredi ve ürünlerin yer aldığı pakette azami kullandırım tutarlarında artış gerçekleştirildi.

Firma özelinde uygun koşullarda 500 bin dolar-avro veya 3 milyon TL tutarına kadar kredi imkanı sunuluyor. Protokol ile TİM üyesi olan kadın girişimciler daha indirimli faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türk bayrağını dünyanın dört bir tarafında dalgalandıran ihracat ailesi, mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 42,2'lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoruna imza attı.

İlk çeyrekte ise ihracat, yüzde 17,3 artışla 50 milyar doları da geçti. İhracat ailesi her ay, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirmesiyle, bu yıl 184 milyar dolar olan ihracat hedefinin de geçileceğini gösterdi.61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, ihracatçının finansmana avantajlı ve kolay ulaşması için çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Azami kullandırım tutarlarında artış yapıldı

TİM, koronavirüsle mücadelede devreye aldığı eylem planı kapsamında 2020 yılında ihracatçılara avantajlı faiz oranları da dahil olmak üzere birçok fayda içerecek şekilde finansmana erişebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile bir protokol imzalamıştı.

2021 yılında da devam eden protokol ile ihracatçı firmalara, uygun koşullu kredi ve ürünlerin yer aldığı pakette azami kullandırım tutarlarında artış gerçekleştirildi. Bu kapsamda İş Bankası, mal ve/veya hizmet ihracı yapan TİM üyesi ihracatçıların büyümelerine destek olmak ve uygun maliyetler ile finansmana erişmelerine katkı sağlamak amacıyla, firma özelinde uygun koşullarda 500 bin dolar-avro veya 3 milyon TL tutarına kadar kredi imkanı sunuyor.

TİM üyesi kadın girişimcilere özel indirimli faiz imkanı

Protokol ile TİM üyesi olan kadın girişimciler daha indirimli faiz oranlarından yararlanabiliyor. Ayrıca paket kapsamında, sanal ve fiziki fuarlar için de uygun koşullarda döviz kredisi kullandırımı devam ediyor. Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Eximbank'a hitaben e-teminat mektubu, TİM üyelerine özel bir komisyon oranıyla hazırlanabiliyor.

Aynı zamanda kredi kullanan TİM üyeleri için, Anadolu Sigorta AŞ tarafından emtia taşıma sigortası ürününde yüzde 10 indirim uygulaması da sürüyor.

Protokol kapsamında, 2020'de ihracatçıların kullanımına sunulan, İş Bankası'nın Maximiles TİM İhracatçı Kart ve Maximiles TİM İhracatçı Kart Premium kartlarında da avantajlar devam ediyor.

TL/EUR/USD hesap özeti seçeneğinin yer aldığı kartlarda ihracatçılar, yaptıkları alışverişlerden hem MaxiMil hem de MaxiPuan kazanıyorlar. Ayrıca İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen aylık ihracat hacmi üzerinden de ilave MaxiPuan kazanıp, bu puanları MaxiMil olarak da kullanabilmeleri mümkün.

Maximiles TİM İhracatçı Kart, otel rezervasyonundan vize işlemlerine kadar ihracatçıların hayatlarını kolaylaştıracak birçok önemli ve fark yaratacak ayrıcalığı da içeriyor.

"Büyük başarılar, büyük finansman hamleleriyle geliyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle, protokolün 2021 yılında da devam etmesiyle ilgili, "İhracat, ekonomimizin dinamosudur. Bu anlamda, üreticilerimizin ihracata yönelmesi, ihracatçılarımızın da kredi kanallarının açık tutulması, ticaretin sürekliliği açısından, büyük önem taşıyor. Türkiye İş Bankası ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız protokol, bu yıl daha da güçlenerek devam ediyor. Son aylarda tarihi rekorlara imza atan ihracatçılarımızın, bu başarılara yenilerini eklemeleri için finansman noktasında desteklenmeleri gerekiyor. Çünkü büyük başarılar, büyük finansman hamleleriyle geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Türkiye İş Bankası ile imzaladıkları bu protokolle, hem ihracatçıları düşük faizle finanse ettiklerini hem de kadın ihracatçılara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını ifade eden Gülle, büyük hacimli bir paketi ihracatçılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yeni dönemde, dünyadan Türkiye'ye yönelen siparişlere cevap verebilmek adına ihracatçının yanında olmayı ve onları her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini aktaran Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' misyonumuza yönelik katkıları nedeniyle İş Bankası'na teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İhracatçılarımıza desteğimizi sürdüreceğiz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise, ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesinde büyük önem taşıdığını belirterek, ülke ihracatının desteklenmesi ve ihracatçı firmaların uygun maliyetler ile finansmana erişmesine katkı sağlamak üzere hareket ettiklerini kaydetti.

2020 yılının Kovid-19 salgını nedeniyle global çapta ekonomik zorlukların yaşandığı bir yıl olduğunu, küresel ticaretin de salgından etkilendiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Bankası olmanın getirdiği sorumlulukla, ülke ihracatının desteklenmesine katkıda bulunacak bir protokolü TİM ile 2020 yılında hayata geçirmiştik. İş birliğimiz kapsamında, ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve ödeme seçenekleri sunuyoruz. Bu sene itibarıyla kullandırım tutarlarımızda da artış gerçekleştirdik. Her firma özelinde azami 500 bin dolar-avro veya 3 milyon TL tutarında kredi imkanını cazip faiz oranlarıyla sunuyoruz. Pandemi ile fiziki gerçekleştirilen fuarlar, yerlerini sanal fuarlara doğru bıraktı. Potansiyel müşteriler açısından önemli olan sanal fuarlar için de destek veriyoruz. İş Bankası olarak, ihracatçılara yönelik desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İhracatçıya 3 milyon TL'ye varan finansman desteği
İhracatçıya 3 milyon TL'ye varan finansman desteği

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracatçıya 3 milyon TL'ye varan finansman desteği - Son Dakika Ekonomi


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