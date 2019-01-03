İhracatçıya 350 Milyon Dolarlık Destek

İhracatçıya 350 milyon dolarlık destek TEB ve TİM işbirliği ile ihracatçıya finansman desteği sağlanacakİSTANBUL -Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için iş birliği protokolü imzaladı.

İhracatçıya 350 milyon dolarlık destek

TEB ve TİM işbirliği ile ihracatçıya finansman desteği sağlanacak



İSTANBUL -Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda TEB 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Firmalara da kredide 100 bin dolarlık alt sınır koyuldu. Faiz oranları ise maksimum Euro yüzde 4, Dolar yüzde 7 olacak. Eximbank'a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranıysa yüzde 1 ile piyasa oranının altında kalacak. Türkiye 2018 yılını hedeflenen 170 milyar dolar ihracatla tamamlarken; bu yıl başta büyüme olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlayacak en önemli faktörlerden biri yine ihracat olacak. Türk Ekonomi Bankası(TEB), bu bakış açısıyla ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'ndan hareketle, ihracatçılara avantajlı şartlarda finansman imkanı ve ticari destekler sunmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda TEB 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Faiz oranları ise maksimum Euro yüzde 4, Dolar yüzde 7 olacak. Eximbank'a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranıysa yüzde 1 ile yine piyasa oranının altında kalacak. Protokol kapsamında sadece ihracatçı firmalara, uygun koşullarda kredi fırsatlarının yanı sıra pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmetleri de verilecek. Yapılan protokol ile bir yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajları sunulacak. TİM üyeleri, döviz alım satım işlemleri için de en uygun fiyatları elde edecek. İmza töreninde konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, en zor dönemlerde ihracatçının yanında olduklarını ve bu desteği de sürdüreceklerini söyledi. Leblebici, "Bu desteğimizde bu protokolümüz ile devam edecek. Protokolün ana unsuru teminat mektupları bu protokolün ana unsuru faiz desteği bunların hepsi protokolümüzün içinde var. İlk paketimizi banka olarak 300 milyon dolar Faktoring 50 milyon dolar olmak üzere 350 milyon dolarlık bir paket hazırlamış durumdayız" dedi. Leblebici, ihracatçı firmalara yönelik finansman desteğinin yanı sıra; protokol kapsamında uzman dış ticaret bilgilendirme eğitimleriyle de firmaların yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilecekleri özelliklerinin artırılması için katkı sunacaklarını söyledi. Ümit Leblebici, danışmanlık anlamında da ihracatçılara farklı hizmetler sunacaklarını söyleyerek, "Protokol kapsamında, TİM üyeleri ihracatçılara özel hazırlanmış olan TEB'le Dış Ticaret Platformu'ndan bir yıl süreyle ücretsiz olarak faydalanabilecek. İhracatçılarımızın ürün kodu, pazar verileri, potansiyel müşteri listesi, güncel fuar bilgileri, nakliye sürecinde gerekli evraklar, ticaret yapılacak ülkede uygulanan vergi oranları gibi kapsamlı bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



"Gücümüzü firmalarımızın önünü açmak için seferber ediyoruz"

İhracatın en önemli ayaklarından birinin finansman olduğunu vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "Gücümüzü, kaynaklarımızı 'firmalarımızın önünü açmak için' seferber ediyoruz. Firmalarımızın finansmana erişimi konusunda yaşanan sıkıntılar, üretim ve ihracatta zorluklar yaratıyor. Yani ihracatçılarımızın çoğu, önce üretiyor, ihracat işlemlerini tamamlıyor ödemeyi daha sonra alıyor. Bu döngünün tamamlanabilmesi için firmalarımızın kredi kullanması kaçınılmaz. Kredi kanallarımız ne kadar açık, krediye erişimimiz ne kadar uygun maliyetli olursa ihracatımız da o denli güçlü olur. TİM olarak Bankalar Birliği başta olmak üzere finans kurumları ile sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Bugün de, TEB ile imzaladığımız protokolle bankalar arasına bir yenisini ekledik. Türk Ekonomi Bankası ve TEB Factoring ile çok önemli protokollere imza attık. Bu protokollerle, elbette firmalarımızın bankacılık maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz Ancak sayısal destek yanında, bilgi anlamında, farkındalık anlamında çok önemli konularda TEB ile birlikte çalışacağız. Biz ihtiyaç duyulan zamanda verilen destekleri çok önemsiyoruz."



"Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yüksek faiz"

Enflasyon rakamlarına kısaca değinen Gülle, enflasyondaki düşüşle yakın gelecekte faizlerde de bir azalma beklediklerini dile getirdi. Gülle, Türkiye'nin şu anda en büyük sıkıntısının yüksek faiz oranları olduğunu belirterek, "Şu anda faiz gerçekten Türkiye'nin en büyük sıkıntısı durumunda. Faizler bu kadar yüksek olduğu sürece doğal olarak hem içerde hem dışarıda bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Faizlerin yüksek olması yatırım kanallarını, ticari işleri, finansmanı etkiliyor. Her açıdan faizler büyük bir sıkıntı olarak duruyor. Bu iyileşme ortamı önümüzdeki dönemde içeride ticaret açısından önemli, yapılacak bir faiz düşümü ile de yeni ekonomi programı çerçevesinde enflasyonun aşağıya doğru gitmesi, parametrelerin düzelmesi bizleri hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olur" şeklinde konuştu.

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