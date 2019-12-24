İhracatçıya "hususi pasaport" hakkı 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhracatçıya 'hususi pasaport' hakkı 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı - Son Dakika Ekonomi

İhracatçıya "hususi pasaport" hakkı 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı

6 saat önce

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı.

İhracatçıya

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde 75'ini oluşturan ülkelerde daha hızlı erişebilme imkanı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma olanağı bulacak" dedi.

Resmi Gazete'nin bugün "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığıyla yayımlanan 30988 sayılı kararıyla, ihracatçılara verilen yeşil pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı.

Madde 12 olarak geçen kanun, "15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan "iki" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiştir" olarak açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Küresel ticaretin yüzde 75'ine hakim olan ülkelere ihracatçımızın kolayca erişebilmesini sağlamak adına, yeşil pasaport süresi de 4 yıla uzatıldı. İhracatçılarımız artık bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma imkanı bulacak" dedi. Kısa bir süre önce, ihracatçılar için yeşil pasaport alma limitinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildiğini de hatırlatan İsmail Gülle, "Pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki talebimizi de kısa sürede sonuçlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimize, ve Gazi Meclisimize İhracat Ailemiz adına şükranlarımızı sunarız. Her zaman üzerinde durduğumuz gibi ihracatçılarımızın iş yaptıkları pazarlara hızlı ulaşması ve rahat hareket etmeleri, mobilite kazanmaları çok önemli. Vize işlemlerindeki zaman kaybı azalacak ve ihracatçının hızlı hareket etmesini sağlanacak. Kararın ihracat hacmimize olumlu etkileri olacaktır. Bu kararlarla, ihracatçımız 2020'ye büyük bir motivasyonla ve yeni rekorlara odaklanmış olarak girecek. İhracat Ailemize hayırlı olsun" diye konuştu.


Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı
MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu Mina'nın oğlundan sevindiren haber Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı

Son Dakika Haberleri
17:20 Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:19 Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı - Son Dakika Ekonomi
17:16 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:15 Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
17:14 Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:33 Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi
16:31 İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İhracatçıya "hususi pasaport" hakkı 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]