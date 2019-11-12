Son Dakika Haberleri: İhracatçıya verilen yeşil pasaportta alt limitin düşürülmesi
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İhracatçıya verilen yeşil pasaportta alt limitin düşürülmesi

7 saat önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeşil pasaport için dış satım alt limitinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilmesinin ihracatçıların dünya genelinde daha rahat dolaşmasını sağlayacağını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep...

İhracatçıya verilen yeşil pasaportta alt limitin düşürülmesi, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yeşil pasaport için dış satım alt limitinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilmesinin ihracatçıların dünya genelinde daha rahat dolaşmasını sağlayacağını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere, kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar GAİB üyesi yaklaşık bin 70 hak sahibi için pasaport işlemi yapıldığını, yeni kararla bu sayının önemli oranda artacağını ifade etti.

Alt limitin 500 bin dolara düşürülmesinin vize muafiyeti uygulayan ülkelere seyahati de kolaylaştıracağına dikkati çeken Kileci, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin ihracatçılarımıza verdiği en önemli destekler arasında gördüğümüz yeşil pasaport uygulamasında ihracat limitinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilmesi önemli bir adımdır. Üye firmalarımızdan bugüne kadar yaklaşık bin 70 hak sahibi için yeşil pasaport verilmesi ve süresinin uzatılmasıyla ilgili işlem gerçekleştirilmiştir. Yeni uygulamayla bu sayının bin 500'e yükseleceğini tahmin ediyoruz. Daha fazla ihracatçımızın dünya genelinde rahat dolaşımını sağlayacak bu uygulamadan dolayı bölge ihracatçılarımız adına başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere, kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yeni uygulamayı üyelerimize hızla duyurarak müracaatları almaya başlayacak ve gerekli ön işlemleri yürüteceğiz."

Ruhsar Pekcan, Ahmet Fikret, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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