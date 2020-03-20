İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor - Son Dakika

İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almak için maske takmak isteyenlerin artması üzerine tıbbi maske üretimi yapan firmalar tam kapasite çalışıyor.

İhracatı durduran maske üreticileri iç talebe yetişmeye çalışıyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almak için maske takmak isteyenlerin artması üzerine tıbbi maske üretimi yapan firmalar tam kapasite çalışıyor.

Adana'da 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren Apex firması, artan talebe yetişebilmek için üç vardiya olarak 7 gün 24 saat üretim yapıyor.

Eldivenden galoşa ve cerrahi önlüklere kadar birçok ürünün üretiminin yapıldığı fabrikada, son günlerde artan talebi karşılayabilmek için ağırlıklı olarak tıbbi maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Firmanın Üretim ve Planlama Sorumlusu Hidayet Sedenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikalarının kurulduğu günden bu yana ilk kez bu kadar yoğun çalıştığını söyledi.

Daha önce domuz gribi salgını olduğunda da üretimlerini bir nebze arttırdıklarını ancak bunun Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs kadar olmadığını dile getiren Sedenler, şu an 80 personelle aralıksız çalışarak talebe cevap vermeye çabaladıklarını ifade etti.

"Günlük üretim 200 bin maske"

Sedenler, şu an ihracat yapamadıkları için iç piyasadan gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Şu an üç katlı maske üretimi ağırlıkta. Günlük ortalama 200 bin maske üretimi yapıyoruz. Talep çok olduğu için hepsini karşılayamıyoruz ama üretimimiz 24 saat devam ediyor. Kimseyi mağdur etmemeye çabalıyoruz. Şu an iç piyasadan talep çok fazla. Bütün ürünlerimizi iç piyasaya sevk ediyoruz. Koronavirüsle talepler daha da çoğaldı. Taleplerin tamamını karşılamak imkansız."

Daha önce üretimlerinin yüzde 40'ını ihraç ettiklerini belirten Sedenler, şu an tüm maskelerin Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderdiklerini dile getirdi.

Sedenler, işletmelerinin telefonlarının talep dolayısıyla hiç susmadığını, tam kapasite çalıştıklarını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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