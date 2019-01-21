Son Dakika Haberleri: İhracatı ikiye katlayacak fabrika kuruyoruz

İhracatı ikiye katlayacak fabrika kuruyoruz

49 dakika önce

2016 yılında DYO'nun mürekkep bölümünü satın alarak Türkiye'ye yatırımlarını başlatan Toyo Ink Group yeni bir fabrika için kolları sıvadı.

İhracatı ikiye katlayacak fabrika kuruyoruz, System.String[]
2016 yılında DYO'nun mürekkep bölümünü satın alarak Türkiye'ye yatırımlarını başlatan Toyo Ink Group yeni bir fabrika için kolları sıvadı… (Hakan Güldağ)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:35 

Hakan Güldağ, Türkiye, Ekonomi
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