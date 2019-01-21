İhracatı ikiye katlayacak fabrika kuruyoruz
49 dakika önce
2016 yılında DYO'nun mürekkep bölümünü satın alarak Türkiye'ye yatırımlarını başlatan Toyo Ink Group yeni bir fabrika için kolları sıvadı.
2016 yılında DYO'nun mürekkep bölümünü satın alarak Türkiye
'ye yatırımlarını başlatan Toyo Ink Group yeni bir fabrika için kolları sıvadı… (Hakan Güldağ
)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:35
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