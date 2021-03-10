İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı - Son Dakika

İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı

10.03.2021 23:48

İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı Trabzon'dan su ürünleri ihracatında son 5 yılda rekor artış yaşandı 2015 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin dolar olan su ürünleri ihracatı 2020 yılında 26 milyon doları geçti Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi...

İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı

Trabzon'dan su ürünleri ihracatında son 5 yılda rekor artış yaşandı

2015 yılında yaklaşık 1 milyon 400 bin dolar olan su ürünleri ihracatı 2020 yılında 26 milyon doları geçti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan:

" Norveç'te balıklarda çıkan hastalık sonrası Karadeniz'de yetişen alabalığa çok büyük bir talep oldu"

TRABZON - Trabzon'dan başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilen su ürünlerinden son yıllarda önemli döviz girdisi sağlandı. 2015 yılında 1 milyon 394 bin 994 dolar döviz girdisi sağlanan su ürünleri ihracatından geçen yıl 26 milyon 324 bin 58 dolar gelir elde edilirken, 2020 yılında bu rakam 2015 yılına oranla 25 kat arttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, son yıllarda su ürünleri ihracatından önemli döviz girdisi sağlandığına dikkat çekerek taleplerin tam olarak karşılanamadığını belirterek bu yönde yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi. Norveç'te balıklarda hastalık görülmesinin ardından özellikle Uzakdoğu ülkelerinin Karadeniz'de yetişen alabalığa büyük talep gösterdiklerini kaydeden Gürdoğan, kümeleme modellerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gürdoğan, "Trabzon'a bakıldığında ihracatımız 2-3 yıl öncesine göre 5'e katlandı. Gökkuşağı Alabalık türlerimiz özellikle, Norveç'te çıkan hastalık sonrası Karadeniz'deki suyun özelliği ve burada yetişen Alabalığın renginin kırmızı olmasından dolayı bu balığa çok büyük bir talep var. Dolayısıyla bu talepleri karşılayamıyoruz, tonaj eksikliğimiz var. Bunun için yeniden bir yavrulama teknolojisiyle birlikte yeni yatırımlara ihtiyaç var. Kümelenme modellerine ihtiyaç var. İhracatımız sadece üretim alanında değil, aynı zamanda ürünü mamul hale getirerek dondurup ve işlenmiş hale getirmemiz gerekir. Bu bağlamda da ülkemize önemli döviz girdisi kazandıracağız. Bunun yanında hem çalışan hem de, kadın girişimci sayısı artacak. Dolayısıyla balık işleme tesislerinde daha çok işsize, iş bulma imkanı doğacak. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde yavrulamayla ilgili yeni yerler arayışındayız. Çamburnu'nda atıl durumdaki alanla ilgili yetkililerle toplantı yaparak o alanda kümelenme modeli nasıl yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Özellikle, Japonya'daki JETRO ile bunun finansal kaynağını nasıl tedarik edebileceğimizi konuşacağız. Dolayısıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'ne nasıl bir ivme kazandırabiliriz noktasında toplantılar yaparak yol haritasını belirleyeceğiz. İnşallah bu bölgemize milletimize hayırlı olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan Trabzon'dan dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilen su ürünleri rakamları yıllara göre dağılımı ise 2015 yılında 1 milyon 394 bin 994 dolar, 2016 yılında 1 milyon 88 bin 400 dolar, 2017 yılında 2 milyon 98 bin 869 dolar, 2018 yılında 7 milyon 287 bin 599 dolar, 2019 yılında 12 milyon 57 bin 110 dolar 2020 yılında ise 26 milyon 324 bin 58 dolar oldu.

Türkiye genelinde ise 2015 yılında Su Ürünleri ihracatından 670 milyon 748 bin 963 dolar, 2016 yılında 774 milyon 759 bin 816 dolar, 2017 yılında 833 milyon 964 bin 353 dolar, 2018 yılında 936 milyon 532 bin 440 dolar, 2019 yılında 991 milyon 595 bin 431 dolar, 2020 yılında 1 milyar 32 milyon 850 bin 650 dolar ihracat girdisi sağlandı.

İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı
İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı
İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı
İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Karadeniz, Trabzon, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatı son 5 yılda 25 kat arttı - Son Dakika Ekonomi


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