"İhracatımız geçen yıla göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" - Son Dakika

"İhracatımız geçen yıla göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"
02.02.2021 11:32
Bakan Pekcan: "Ocak ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre iki iş günü de eksik olmasına rağmen yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Bakan Pekcan: "Ocak ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre iki iş günü de eksik olmasına rağmen yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."
"Ocak ayında geçen sene Ocak ayına göre 6.5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç - ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87'dir."
-İHA-
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