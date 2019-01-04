İhracatımız Geçen Yıla Göre Yüzde 7,1 Arttı"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2018 yılında ihracatın, geçen yıla göre yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2018 yılında ihracatın, geçen yıla göre yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.



Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca açıklanan resmi olmayan 2018 yılı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.



Geçen yıl ihracatın tarihi rekor seviyede gerçekleştiğini vurgulayan Zeytinoğlu, 2019'da da ihracat artışlarının devam ederek, aylık bazda 15 milyar doları aşan rakamlara ulaşması temennisinde bulundu.



"Memnuniyetle karşılıyoruz"



Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2018 yılında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın ithalatımız, geçen yılın 10 milyar dolar gerisinde. Dolayısıyla dış ticaret açığımız 55 milyar dolar ile yüzde 29 gerileyerek, 2017'nin 22 milyar dolar altında gerçekleşti. Bunu, cari açığa da olumlu yansıyacağından memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun yanında, dış ticaret hacminin 391,2 milyar dolar ile geçen yılın az da olsa üzerinde gerçekleşmesini olumlu değerlendiriyoruz. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz."



İhracatın ithalatı karşılama oranının 2017 yılında yüzde 67,1 seviyesinde olduğunu, 2018'de bu oranının 8,2 puan artarak, yüzde 75,3'e yükselmesini çok olumlu bulduklarını belirten Zeytinoğlu, "Ülkemizin kalkınmasında, sürdürülebilir büyüme için ihracatın en önemli unsur olduğunu biliyoruz. İhracatta yıl geneline baktığımızda mart, ekim ve kasım aylarında 15 milyar doları aştığımızı memnuniyetle görüyoruz. 2019'da aylık bazda ihracatın 15 milyar doların altına düşmemesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"İhracat şampiyonu otomotiv sektörü"



Ayhan Zeytinoğlu, ithalat alt gruplarına ilişkin ise "Ocak-aralık döneminde yatırım malları ithalatı 2017'nin yüzde 11,5 gerisinde kaldı. Bu oran 2018'de yatırımların beklediğimiz seviyeye ulaşmadığının bir göstergesi. İthalatı en fazla gerileyen grup ise yüzde 19,7 ile tüketim malları oldu. Bunu önemsiyoruz ve olumlu değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.



İhracat şampiyonunun değişmeyerek otomotiv sektörü olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "2018'de en fazla ihracatı, yine 26,8 milyar dolar ile otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü geçen seneye göre ihracatını yüzde 11,8 arttırdı ve 12,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 15,9 oldu."değerlendirmesinde bulundu.

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