İhracatın 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi
1 saat önce
Türkiye'nin ihracatı 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,7 milyar dolara yükselirken, söz konusu ihracatın yaklaşık 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:18
'nin ihracatı 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,7 milyar dolara yükselirken, söz konusu ihracatın yaklaşık 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi. Deniz araçlarıyla yapılan ihracat 5 ayda 45,8 milyar dolar, ithalat ise 46,5 milyar dolar oldu.
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