Son Dakika Haberleri: İhracatın 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi
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İhracatın 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

1 saat önce

Türkiye'nin ihracatı 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,7 milyar dolara yükselirken, söz konusu ihracatın yaklaşık 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi.

İhracatın 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi , System.String[]
Türkiye'nin ihracatı 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,7 milyar dolara yükselirken, söz konusu ihracatın yaklaşık 3'te 2'si deniz yoluyla gerçekleştirildi. Deniz araçlarıyla yapılan ihracat 5 ayda 45,8 milyar dolar, ithalat ise 46,5 milyar dolar oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:18 
İhracat, Türkiye, Ekonomi
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