Son Dakika Haberleri: "İhracatın büyümeye katkısı devam edecek"
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"İhracatın büyümeye katkısı devam edecek"

3 saat önce

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, ilk iki çeyrekte büyümeye katkı yapan net ihracatın son iki çeyrekte de katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, ilk iki çeyrekte büyümeye katkı yapan net ihracatın son iki çeyrekte de katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Çetinkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:39 
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