"İhracatın büyümeye katkısı devam edecek"
3 saat önce
TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, ilk iki çeyrekte büyümeye katkı yapan net ihracatın son iki çeyrekte de katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.
TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, ilk iki çeyrekte büyümeye katkı yapan net ihracatın son iki çeyrekte de katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:39
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