Son Dakika Haberleri: "İhracatın büyümeye katkısı devam edecek"
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"İhracatın büyümeye katkısı devam edecek"

3 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ilk çeyrekte büyümeye 12.1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan katkı yapan net ihracatın son iki çeyrekte de katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ilk çeyrekte büyümeye 12.1 puan, ikinci çeyrekte 7.4 puan katkı yapan net ihracatın son iki çeyrekte de katkı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Çetinkaya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:04 
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