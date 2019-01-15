Son Dakika Haberleri: İhracatın ithalatı karşılama oranında da 24 yılın rekoru

İhracatın ithalatı karşılama oranında da 24 yılın rekoru

56 dakika önce

2018'in son üç ayında % 95'in üzerinde gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2003'ten bu yana ölçülmüş en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranında da 24 yılın rekoru, System.String[]
2018'in son üç ayında % 95'in üzerinde gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2003'ten bu yana ölçülmüş en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Yılın tamamında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 77.7 seviyesinde gerçekleşirken, bu da 1994 yılındaki % 77.8'den sonraki en yüksek oran oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:04 

İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 07:00:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhracatın ithalatı karşılama oranında da 24 yılın rekoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]