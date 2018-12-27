İhracatın Lider Sektöründen Kasım Ayında Çifte Rekor Geldi

OTOMOTİV, TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORUNU BU YIL BİTMEDEN KIRDI

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, kasım ayında yüzde 5'lik artış ile 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaştı.

Otomotiv, ocak-kasım döneminde de yüzde 12 artışla 29, 1 milyar dolar ihracat yaptı. Böylece 2017 senesine ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu bu yılın bitmesine bir ay kala geride bıraktı ve yıllık bazda ihracat rekorunu tazeledi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrimizin bu yılı hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracatla kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız" dedi.

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, kasım ayında çifte rekor kırdı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, kasım ayında yüzde 5'lik artış ile 2 milyar 769 milyon dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, böylece bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaştı. Lider sektör, bu yılın ocak-kasım döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artışla 29, 1 milyar dolar ihracata ulaştı. Otomotiv sektörü, böylece 2017 yılına ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rakamını 2018 yılının bitmesine bir ay kala geride bırakarak yıllık bazda ihracat rekorunu kırdı. Endüstri, kasım ayında Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alırken, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 18 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrimizin bu yılı hedeflenen 31 milyar doların da üzerinde bir ihracat rakamı ile kapatmasını bekliyoruz. Böylece yıllık bazda üst üste 13. kez ihracat lideri olarak başarımızı taçlandıracağız" dedi

Aylık bazda ve ocak-kasım dönemine ait ihracata ilişkin bilgiler veren Baran Çelik, "Kasımda binek otomobiller ve yan sanayi ihracatı geçen yıl ile hemen hemen aynı gerçekleşirken, otobüs-minibüs-midibüsve çekiciler ihracatı çift haneli arttı. AB Ülkelerine ihracat artışı yüzde 8 olurken, Afrika Ülkelerine ihracat da yüzde 33 arttı. Ocak-kasım olmak üzere 11 aylık dönemde ise binek otomobiller ihracatı yüzde 6 artarken, otomotiv yan sanayi ihracatı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da çift haneli artış gösterdi" dedi.

OTOMOTİV YAN SANAYİ VE BİNEK OTOMOBİLLERDE ARTIŞA DEVAM

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı kasımda yüzde 1 artarak 915 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 2 artışla 1 milyar 101 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalışla 448 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 29 artışla 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en büyükpazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 1 azalırken, yine önemli pazarlardan Fransa ve İtalya'ya yüzde 7'şer, Romanya'ya yüzde 19 düşüş yaşandı. Buna karşılık ABD'ye yüzde 13, Cezayir'e yüzde 277, Fas'a yüzde 28, Hollanda ve Slovenya'ya yüzde 16'şar artış kaydedildi.

Binek otomobillerde en büyükpazar olan İtalya'ya ihracat 19 azalırken, ABD'ye yüzde 32, Fas'a yüzde 38, İsrail'e yüzde 77 düşüş oldu. Buna karşılık Birleşik Krallık'a yüzde 22, Almanya'ya yüzde 17, İspanya ve Slovenya'ya yüzde 48'er, Hollanda'ya da yüzde 20 artış yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yönelik ihracat yüzde 24 düşerken, önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 24, Fransa'ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 22, İspanya'ya yüzde 30 düşüş, buna karşılık Slovenya'ya yüzde 57, İrlanda'ya yüzde 151, Danimarka'ya yüzde 75, Belçika'ya yüzde 19 artış kaydedildi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyükpazar olan Almanya'ya yüzde 6 düşüş görülürken, bu ürün grubunda Romanya'ya yüzde 434, İtalya'ya yüzde 25 yine Yunanistan, Portekiz ve İsrail'e de çok yüksek oranlı artışlar oldu.

EN BÜYÜK PAZAR OLAN ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 9 ARTTI

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat kasımda yüzde 9 artışla 410 milyon dolar oldu. Kasım ayında Fransa'ya ihracat ise yüzde 3 azalarak 256 milyon dolar, İtalya'ya da yüzde 13 azalarak 246 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 25, Slovenya'ya yüzde 43, Romanya'ya yüzde 35, Hollanda'ya yüzde 14, Danimarka'ya yüzde 133 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye yüzde 22, İsrail'e yüzde 50, İran'a yüzde 88 düşüş kaydedildi. İspanya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 48 artması, Slovenya'ya artışla eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 57, binek otomobiller ihracatının yüzde 48 artması etkili oldu. İtalya'ya yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 19, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 24 düşmesi, ABD'ye yönelik düşüşte de binek otomobiller ihracatının yüzde 32 gerilemesi etki yaptı.

AB ÜLKELERİNE İHRACAT YÜZDE 8 ARTTI

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine kasım ayı ihracatı yüzde 8 artışla 2 milyar 158 milyon dolar oldu. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika Ülkelerine yüzde 33 ihracat artışı yaşanırken, Ortadoğu Ülkelerine ise yüzde 35 geriledi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE BİNEK OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 39 OLDU

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen otomotiv ihracatında ise binek otomobiller ihracatı yüzde 6 artışla 11 milyar 446 milyon dolar olurken, toplam otomotiv ihracatından aldığı pay da yüzde 39 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 14, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 11 artış gösterdi. Ocak-kasımda en büyük pazar olan Almanya, 4, 4 milyar dolar ihracat ile yine ilk sırada yer aldı. Fransa'ya yüzde 11, Belçika'ya yüzde 20, Slovenya'ya yüzde 33,5 Polonya'ya yüzde 24, Hollanda'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 30 artış olurken, ABD'ye yüzde 23, İran'a yüzde 47 düşüş yaşandı. Aynı dönemde AB ülkeleri yüzde 78 pay ve 22 milyar 791 milyon dolar ihracat ile ilk sırada yer aldı. Afrika Ülkelerine ihracat yüzde 39, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine ise yüzde 27 artış gösterdi.