İhracatın lokomotifi otomotiv şubatta yüzde 10 geriledi
2 saat önce
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Şubat ayında 2 milyar 626 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Şubat ayında 2 milyar 626 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:40
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