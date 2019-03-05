Son Dakika Haberleri: İhracatın lokomotifi otomotiv şubatta yüzde 10 geriledi

İhracatın lokomotifi otomotiv şubatta yüzde 10 geriledi

2 saat önce

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Şubat ayında 2 milyar 626 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın lokomotifi otomotiv şubatta yüzde 10 geriledi, System.String[]
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Şubat ayında 2 milyar 626 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:40 

Ekonomi
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