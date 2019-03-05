İhracatın lokomotifi otomotiv şubatta yüzde 10 geriledi

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Şubat ayında 2 milyar 626 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Şubat ayında 2 milyar 626 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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