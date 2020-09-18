İhracatın 'Metalik Yıldızları' - Son Dakika

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2019 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçıları ödüllendirdi.

Ödül törenine video konferans sistemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü üretim, istihdam ve ihracat kapsamında ülkemizin en önemli sektörlerinin arasındaki yerini alıyor" dedi.

Ödül töreninde konuşan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatının Eylül'de yüzde 20 oranında arttığını söyledi. Öztiryaki şu değerlendirmelerde bulundu: "Sektörümüz 2019 gibi zor bir yılda 8,2 Milyar dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 0,5 oranında artırdı. Her ne kadar artış oranımız çok yüksek olmasa da, sektörlerin yarısının ihracatının gerilediği bir dönemde azımsanmayacak bir ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayının ilk yarısında geçen seneye göre yüzde 20 oranında ciddi bir artış yakaladık. 2019 yılında 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak yine dünyanın ulaşılmadık köşesini bırakmadık. Salgının olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği dönemde yüzde 50'yi aşan ihracat kayıplarına tanık olduk. Devletimiz elindeki imkanlar çerçevesinde bizlere tüm desteğini sundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'ye, diğer tüm değerli Bakanlarımıza, bu süreç boyunca bizimle iletişimlerini mesai mevhumu tanımadan en üst düzeye çıkaran kıymetli bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Ödül törenine video konferansla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracat özelinde yüksek katma değer sağladığını söyledi. Bakan Pekcan, "Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü alt yapı, inşaat ve savunma sanayi açısından ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. Etkin pazar ve pazarlama stratejileri ile büyümeye devam eden bir sektörümüz. Dünya Ticaret Örgütü ve IMF gibi kurumların bu yıl dünya ekonomilerine ilişkin beklentilerini içeren raporlarını yakından takip ediyoruz. Küresel ekonomi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarihin en zorlu yılını yaşıyor.

Neredeyse tüm dünya ekonomilerinin kaçınılmaz olarak daraldığı bu dönemde Türkiye olumlu ayrışmasına devam ediyor. Bakanlık olarak ihracatçımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Ödüle layık görülen bütün firmalarımızı tek tek tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL