"İhracatın Metalik Yıldızları" ödüllerini aldı - Son Dakika

"İhracatın Metalik Yıldızları" ödüllerini aldı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2019 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçıları ödüllendirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2019 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçıları ödüllendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki katılım gösterdi.

Ödül töreninde konuşan Öztiryaki, Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatının eylülde yüzde 20 arttığını ifade etti.

Öztiryaki, sektörün 2019 gibi zor bir yılda 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 0,5 artırdığını belirterek, "Her ne kadar artış oranımız çok yüksek olmasa da sektörlerin yarısının ihracatının gerilediği bir dönemde azımsanmayacak bir ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayının ilk yarısında geçen seneye göre yüzde 20 oranında ciddi bir artış yakaladık. 2019 yılında 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak yine dünyanın ulaşılmadık köşesini bırakmadık. Salgının olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği dönemde yüzde 50'yi aşan ihracat kayıplarına tanık olduk. Devletimiz elindeki imkanlar çerçevesinde bizlere tüm desteğini sundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'ye, diğer tüm değerli Bakanlarımıza, bu süreç boyunca bizimle iletişimlerini mesai mefhumu tanımadan en üst düzeye çıkaran kıymetli bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

TİM Başkanı Gülle de Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün bu yılın ilk sekiz ayında 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"2020 yılının ilk sekiz ayını küresel ticaretteki tüm zorlu tabloya rağmen ihracatımız açısından başarı ile geride bıraktık. Günlük ihracat rakamlarımızda geçtiğimiz yılın dahi üzerine çıkmış bulunuyoruz. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüz de genel ihracat performansımızı destekleyen sektörlerimizin başında geliyor. Sektör, 2020'nin ilk sekiz ayında 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüzün bilhassa ülke gruplarına göre ihracatına baktığımızda, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirmesini gerçekleştirme noktasında önemli bir yol aldığını görüyoruz.

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü ihracatımızın birim değerine pozitif katkı sağlayan sektörlerimizin başında yer alıyor. Yılın ilk sekiz aylık döneminde sektör 3,29 dolar ile ihracat birim fiyatı en yüksek sektörler arasında yer aldı. Bununla birlikte, ihracatımızın genel verilerine bakarak büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, ödül alan almayan tüm firmalarımız önemli bir görev ifa ediyorlar."

"İhracatın Metalik Yıldızları" ödül töreninde 26 kategoride toplam 79 ödül verildi. 27 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür sunulan etkinlikte İDDMİB İhracat Şampiyonları Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi, Asaş Alüminyum Sanayi ve Mega Metal Sanayi oldu. İhracatın Öncüleri kategorisinde ise Kibar Dış Ticaret, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi, Re-Ma Metal ve Yapı Merkezi İnşaat ödüle layık görüldü.

Dış Ticaret, İstanbul, Ticaret, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İhracatın Metalik Yıldızları' ödüllerini aldı - Son Dakika Ekonomi

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