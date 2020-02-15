İhracatın parlayan yıldızı: Güneydoğu - Son Dakika
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İhracatın parlayan yıldızı: Güneydoğu

7 saat önce

İhracat rakamlarında hemen her yıl artış yakalayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2020 yılına da yükselişle başladı.

İhracatın parlayan yıldızı: Güneydoğu, System.String[]

İhracat rakamlarında hemen her yıl artış yakalayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2020 yılına da yükselişle başladı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede geçen yıl 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ocak ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 712 milyon 470 bin dolar ihracata ulaşan Güneydoğu, 160 ülkeye ürün gönderdi.

Güneydoğu'nun en fazla ihracat yaptığı bölgeler arasında yüzde 41,6 pay ile Orta Doğu ülkeleri ilk sırada yer aldı. Orta Doğu coğrafyasını yüzde 19,7 payla AB ülkeleri ve yüzde 15,1 payla Afrika ülkeleri takip etti.

Ülkeler bazında ise bölge ihracatçısının gözde pazarları sırayla Irak, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Suriye, Almanya, İsrail ve İran oldu.

İhracatı yapılan mal gruplarında ise makine halıları, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile ayakkabılar öne çıktı.

Bölgenin lokomotifi Gaziantep

Verilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ticaretteki gözde kenti Gaziantep, Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı kenti oldu.

Kent, 2020 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 ihracat yaparak son zamanlardaki en yüksek artış oranını yakaladı.

Gaziantep ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörleri dikkati çekerken, GAİB'e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş'ta 78,1 milyon dolar, Mardin'de 66,2 milyon dolar, Malatya'da 32 milyon dolar, Diyarbakır'da 14,7 milyon dolar, Şanlıurfa'da 9,8 milyon dolar, Adıyaman'da 6,4 milyon dolar ve Kilis'te ise 2,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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