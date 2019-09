İhracatın Şampiyonu Gülsan Holding'e GAİB'ten Rekor Ödül

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları 2018 Ödül Töreninde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve TİM tarafından açıklanan Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk bin firması arasında yer alan üç firma ödüllendirildi. 1976 yılından bu yana ilkleri ve ilkeleriyle öncü kuruluş Gülsan Holding'in ekonomiye katma değer sağlamaya devam edeceğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu daha çok çalışacaklarını üreterek ihracatı arttırmak için çaba göstereceklerini ifade etti.



Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2018 yılında ihracat gerçekleştiren ilk yüz firmanın ödüllendirildiği İhracatın Yıldızları Ödül Törene Gülsan Holding damgasını vurdu. Törende üç firmasının ödül aldığı Gülsan Holding en fazla ödül alan firma oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra milletvekilleri, sanayici ve iş adamlarıyla STK başkan ve yöneticilerinin katıldığı ödül töreninde Gözler ihracat rekortmeni Gülsan Holding'e çevrildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihracat yapan dördüncü firma unvanıyla ödül alan Gülsan Sentetik A.Ş'nin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan alan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu tebrikleri kabul etti. Yine Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülpa A.Ş.'nin Ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu'dan aldı. Üçüncü ödül ise Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kaşmir Halı'ya geldi.



Sosyal sorumlulukta da öncü



Çeşitli sektörlerde yatırımı bulunan Gülsan Holding sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleriyle de gerek ülkemize gerekse Gaziantep'te yapımını üstlenerek inşa ettirdiği birçok okul, cami, hastane ve sağlık kuruluşlarını devlete bağışlayarak vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri yönünde önemli destekler vermektedir. Çalışanlarının çocuklarına sayı sınırlaması olmaksızın verdiği eğitim bursları da eğitime olan katkıları arasında yer alıyor.



"Her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız"



Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik yapıyı değerlendirerek her zamankinden daha çok yatırım yaparak üretmek, istihdam sağlamak ve dünya pazarlarında ihracatı arttırılması gerektiğini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu "Bünyemizde bulunan firmalarımız tekstil, halı, enerji, inşaat ve otomotiv alanlarında faaliyet göstermekte, firmalarımız bünyesinde yaklaşık üç bin civarında mavi ve beyaz yakalı çalışma arkadaşlarımız istihdam edilmektedir. Bütün dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar elbette ülkemizde de yaşanmaktadır. Bizlere düşen bu krizlerin fırsata dönüştürülmesini sağlamak, yani her zamankinden daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve üretimimize yenilikçi ürünlerin sayısını arttırarak devam etmektir. Üretimin artması beraberinde istihdamın da artmasını sağlayacağı gibi yenilikçi ürünler dünya pazarlarında daha fazla rağbet görecek ve mevcut ihracatımızın arttırılması sağlanacaktır. Ülke olarak daha çok çalışmaktan başka çaremiz yoktur. Bugün Gaziantepli sanayici ve iş adamlarımız mevcut koşulların daha iyiye götürülebilmesi için kendi sektörlerinde insanüstü gayret göstermekte, yenilikçi ürünler için AR-GE ve İnovasyon, tasarım ve dijital dönüşüme hız vermektedir. Bu anlamda sanayicilerimizi, yatırımcılarımızı ve iş adamlarımızı kutluyorum. Bu bağlamda Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren firmalarıyla yeniliklere açık, teknolojiye yatırıma devam etmektedir. Bulunduğumuz sektörlerde daha iyiyi yapabilmek, kuruluşumuzdan bu yana başardığımız enler ve ilklere süreklilik kazandırabilmek için her türlü çalışmayı yürütmeye, ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP