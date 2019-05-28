İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
3 saat önce
Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor.
Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:33
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!
TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek
Kiraz ihracatında yüzde 20 artış bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı