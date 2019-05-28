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İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi

3 saat önce

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor.

İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi, System.String[]
Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezi Manisa'da ihracat amaçlı yetiştirilen Ziraat 900 cinsi kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:33 
İhracat, Türkiye, Manisa, Ekonomi
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