İhracatlık mandalinada buruk hasat - Son Dakika

İhracatlık mandalinada buruk hasat

07.10.2020 10:09

İhracatlık mandalinada buruk hasat Mandalina bahçede kilogramı 1 lira 50 kuruştan alıcı buluyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı nedeniyle mandalina fiyatlarının sezon içerisinde yükseleceğini söyledi Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan...

İhracatlık mandalinada buruk hasat

Mandalina bahçede kilogramı 1 lira 50 kuruştan alıcı buluyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı nedeniyle mandalina fiyatlarının sezon içerisinde yükseleceğini söyledi

ADANA - Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Adana'da hasat başladı. Kilogram fiyatı bahçede 1 lira 50 kuruştan satılan mandalina, verim düşüklüğü nedeniyle bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'da 15 ile 24 Mayıs tarihleri arasında kuzeyden esen poyraz, narenciye üreticilerini olumsuz etkiledi. Türkiye'de 570 bin dönüm, Adana'da ise yaklaşık 235 bin dönüm alanda üretimi yapılan ancak sıcak havanın dalından kopardığı mandalinada hasat başlarken, rekolte de bu sene düşük bekleniyor. Yüreğir ilçesinde yetişen Eary-N, Okitsu ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalar Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere Rusya, Ukrayna, Irak ve Doğu Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 1 lira 30 kuruş ile 1 lira 50 kuruş arasında değişiyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine açıklamalarda bulunan geçen yıla göre fiyatların verim olmadığı için yüksek seyrettiğini belirterek, "Bu yıl Mayıs ayının 15'i 24'ü arasında esen poyraz nedeniyle yüzde 40-50 oranında verim düşüklüğü var. Geçen yıl dalında 70 ile 90 kuruştan satılan mandalinanın şuanda fiyatı 1 lira 30 kuruş ve 1 lira 50 kuruş arasında değişmekte. Fiyatlardan dolayı sıkıntı yok, verim düşüklüğü nedeniyle fiyatlar böyle oldu" diye konuştu.

"İlerleyen günlerde fiyatlar yükselecek"

Havaların neredeyse tüm ülkede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle mandalina tüketiminin şuanda düşük olduğunu kaydeden Doğan, "Tüm Türkiye'de ve Adana'da havaların sıcak gitmesi nedeniyle tüketim düştü. İlerleyen günlerde havalar serinlerse fiyatlar yükselecektir. Irak pazarına da şuanda ürün gitmekte, orada da fiyatlar düşük olduğu için genelde mandalina iç piyasada tüketiliyor. İlerleyen günlerde Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerine mandalinamız gidecektir" dedi.

Ekim alanlarının son dönemde çok yükseldiğini belirten Doğan, "Ekim alanları geçen sene ve bu sene bayağı arttı. Türkiye genelinde 570 bin dönüm mandalina ekim alanı var. Adana ise bunun yüzde 40'a yakınını yaklaşık 235 bin dönümünü karşılamakta. Adana, Türkiye narenciye üretiminin yüzde 35'ini de tek başına karşılamakta. Narenciye dendi mi ilk akla Adana gelir" ifadelerini kullandı.

"Verim, umduğumuzun daha da altında"

Mandalinada verim düşüklüğünün bölge bölge değiştiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"İlk etapta bu erkenci mandalinalar tüccarlar tarafından 1 lira 50 kuruştan kabala olarak alındı. Hasat başladığında ise verimin düşük olduğu görüldü. Kimse bu sene verimi böyle tahmin edemedi. Verimler, umduğumuzun daha da altında. Çünkü kabala alınan yerde yüzde 40-50 verim düşüklüğü oldu. Bu da hem tüketiciye hem de çiftçi ve tüccara fiyat olarak yansıyacaktır. Ağacın büyüklüğüne göre verim değişiyor. Bazı bölgede verimde yüzde 60, bazı bölgede yüzde 40 kayıp var."

Başkan Doğan, Suudi Arabistan sınır kapısının da kapalı olduğunu yineleyerek, "Arabistan'a çok mal gitmiyor ama kapı açılsa ürünler daha çok yere gittiği için fiyatlar biraz yüksek olup çiftçimiz daha fazla para kazanacaktı. Ancak bizim en büyük pazarımız Rusya" diye konuştu.

İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat
İhracatlık mandalinada buruk hasat

Narenciye, Türkiye, Adana, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatlık mandalinada buruk hasat - Son Dakika Ekonomi

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