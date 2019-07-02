Son Dakika Haberleri: İhracatta bayram kaybı telafi edildi
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İhracatta bayram kaybı telafi edildi

2 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.

İhracatta bayram kaybı telafi edildi, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:18 
Ramazan Bayramı, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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