İhracatta bayram kaybı telafi edildi
2 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:18
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, haziran ayındaki 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini bildirdi.
Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor