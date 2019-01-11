Son Dakika Haberleri: İhracatta birim değer azaldı

İhracatta birim değer azaldı

54 dakika önce

İhracat birim değer endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı.

İhracatta birim değer azaldı, System.String[]
İhracat birim değer endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:05 

İhracat, Ekonomi
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