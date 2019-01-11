İhracatta birim değer azaldı
54 dakika önce
İhracat birim değer endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı.
İhracat
birim değer endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:05
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